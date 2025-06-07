https://crimea.ria.ru/20250607/chetyre-bezekipazhnykh-katera-unichtozhili-v-akvatorii-chernogo-morya-1147018691.html

Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря

Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря

В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T13:39

2025-06-07T13:39

2025-06-07T13:59

министерство обороны рф

новости

черное море

безэкипажные катера

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ.Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250607/udary-po-ukraine-segodnya-desyatki-vzryvov-seriyami-progremeli-v-kharkove-1147013804.html

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, черное море, безэкипажные катера, вооруженные силы россии