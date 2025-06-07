https://crimea.ria.ru/20250607/chetyre-bezekipazhnykh-katera-unichtozhili-v-akvatorii-chernogo-morya-1147018691.html
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T13:39
2025-06-07T13:39
2025-06-07T13:59
министерство обороны рф
новости
черное море
безэкипажные катера
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_109:50:530:287_1920x0_80_0_0_e62ccdd50af5f36f0317d9f82c80f32b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ.Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250607/udary-po-ukraine-segodnya-desyatki-vzryvov-seriyami-progremeli-v-kharkove-1147013804.html
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137723671_144:0:530:289_1920x0_80_0_0_a8586194a9c7a054daec004a441b92a9.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, черное море, безэкипажные катера, вооруженные силы россии
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
13:39 07.06.2025 (обновлено: 13:59 07.06.2025)