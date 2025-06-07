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Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря
В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T13:39
2025-06-07T13:59
министерство обороны рф
новости
черное море
безэкипажные катера
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ.Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, черное море, безэкипажные катера, вооруженные силы россии
Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря

Четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря

13:39 07.06.2025 (обновлено: 13:59 07.06.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", – сказано в сообщении.
В ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотников, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ.
Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам.
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