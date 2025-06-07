https://crimea.ria.ru/20250607/bolshaya-krymskaya-tropa-chto-gotovo-k-kurortnomu-sezonu-1146913562.html

Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону

Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону - РИА Новости Крым, 07.06.2025

Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону

100 километров Большой Крымской тропы уже обустроены, на ней работает 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T20:11

2025-06-07T20:11

2025-06-07T20:11

радио "спутник в крыму"

большая крымская тропа

туризм в крыму

крым

отдых в крыму

природа

экология

светлана шабельникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133856720_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_03f6b8bcadcac1498e9210c104102616.jpg

Большая Крымская тропа уже обустроена на 100 километрах Большая Крымская тропа уже обустроена на 100 километрах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. 100 километров Большой Крымской тропы уже обустроены, на ней работает 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов показа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.Многих туристов в Крыму привлекают пляжи, но все больше гостей интересуются историей полуострова и его природой, для чего выбирают экскурсии, в том числе по экологическим тропам, отметила Шабельникова.Она напомнила, что в 2022 году была разработана концепция большой экологической тропы Крыма общей протяженностью свыше 750 километров от западного до восточного побережья полуострова, и 100 километров на сегодняшний день уже обустроены.Тропа частично проходит по шести городским округам, семи муниципальным образованиям и двадцати особо охраняемым природным территориях, которых всего в Крыму 194, добавила она."Здесь уже работает 82 экологических маршрута и более 3000 предусмотрено объектов показа", – уточнила Шабельникова.Тропы – это и горные участки, и леса, и водные объекты, поэтому туристам предлагают не только пешеходные маршруты, но и конные, и автомобильные, отметила председатель Комитета Госсовета РК.Среди популярных тропа Голицина, тропа Палласа, Волошинская тропа и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненокВ Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕОВ Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года

https://crimea.ria.ru/20250531/v-krymu-turpotok-vyros-na-40-po-sravneniyu-s-2024-godom---ator-1146850704.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая крымская тропа, туризм в крыму, крым, отдых в крыму, природа, экология, светлана шабельникова