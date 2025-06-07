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Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону
Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону - РИА Новости Крым, 07.06.2025
Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону
100 километров Большой Крымской тропы уже обустроены, на ней работает 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T20:11
2025-06-07T20:11
2025-06-07T20:11
радио "спутник в крыму"
большая крымская тропа
туризм в крыму
крым
отдых в крыму
природа
экология
светлана шабельникова
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Большая Крымская тропа уже обустроена на 100 километрах
Большая Крымская тропа уже обустроена на 100 километрах
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. 100 километров Большой Крымской тропы уже обустроены, на ней работает 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов показа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.Многих туристов в Крыму привлекают пляжи, но все больше гостей интересуются историей полуострова и его природой, для чего выбирают экскурсии, в том числе по экологическим тропам, отметила Шабельникова.Она напомнила, что в 2022 году была разработана концепция большой экологической тропы Крыма общей протяженностью свыше 750 километров от западного до восточного побережья полуострова, и 100 километров на сегодняшний день уже обустроены.Тропа частично проходит по шести городским округам, семи муниципальным образованиям и двадцати особо охраняемым природным территориях, которых всего в Крыму 194, добавила она."Здесь уже работает 82 экологических маршрута и более 3000 предусмотрено объектов показа", – уточнила Шабельникова.Тропы – это и горные участки, и леса, и водные объекты, поэтому туристам предлагают не только пешеходные маршруты, но и конные, и автомобильные, отметила председатель Комитета Госсовета РК.Среди популярных тропа Голицина, тропа Палласа, Волошинская тропа и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму впервые родился редкий краснокнижный пингвиненокВ Крыму открылся первый туннельный океанариум - ВИДЕОВ Крыму отдохнули более полутора миллионов туристов с начала года
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большая крымская тропа, туризм в крыму, крым, отдых в крыму, природа, экология, светлана шабельникова
Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону
Сто километров Большой Крымской тропы уже обустроены – Шабельникова
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым.
100 километров Большой Крымской тропы уже обустроены, на ней работает 82 экологических маршрута, а по пути следования туристов предусмотрено более 3000 объектов показа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.
Многих туристов в Крыму привлекают пляжи, но все больше гостей интересуются историей полуострова и его природой, для чего выбирают экскурсии, в том числе по экологическим тропам, отметила Шабельникова.
Она напомнила, что в 2022 году была разработана концепция большой экологической тропы Крыма общей протяженностью свыше 750 километров от западного до восточного побережья полуострова, и 100 километров на сегодняшний день уже обустроены.
"Где надо, есть мостики, поручни, ограждения, стоят везде мусорные баки, есть видеонаблюдение. То есть сегодня это упорядочено, и приятно человеку прийти", – отметила Шабельникова.
Тропа частично проходит по шести городским округам, семи муниципальным образованиям и двадцати особо охраняемым природным территориях, которых всего в Крыму 194, добавила она.
"Здесь уже работает 82 экологических маршрута и более 3000 предусмотрено объектов показа", – уточнила Шабельникова.
Тропы – это и горные участки, и леса, и водные объекты, поэтому туристам предлагают не только пешеходные маршруты, но и конные, и автомобильные, отметила председатель Комитета Госсовета РК.
Среди популярных тропа Голицина, тропа Палласа, Волошинская тропа и другие.
"В прошлом году была открыта новая экологическая тропа "Каменные грибы" в долине Сатера. А скоро еще одна тропа свяжет Мыс Алчак с Меганомом. Очень много мест сегодня обустраивается, интересных и привлекательных. Поэтому мы приглашаем и наших жителей, и наших гостей: есть что посетить в Крыму", – подытожила Шабельникова.
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