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36 украинских беспилотников сбили над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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36 украинских беспилотников сбили над пятью регионами России
36 украинских беспилотников сбили над пятью регионами России - РИА Новости Крым, 07.06.2025
36 украинских беспилотников сбили над пятью регионами России
В ночь на субботу ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T07:22
2025-06-07T07:30
министерство обороны рф
курская область
брянская область
калужская область
смоленская область
московская область
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке атаки Москвы в ночь на субботу были сбиты пять беспилотников.Накануне на подлете к Москве также сбили украинские беспилотники.В ночь на пятницу силы российской ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий – обошлось без пострадавших.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, курская область, брянская область, калужская область, смоленская область, московская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
36 украинских беспилотников сбили над пятью регионами России

36 украинских беспилотников сбили над пятью регионами России

07:22 07.06.2025 (обновлено: 07:30 07.06.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ предприняли новую попытку атаки на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 00:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона", – сказано в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при попытке атаки Москвы в ночь на субботу были сбиты пять беспилотников.
Накануне на подлете к Москве также сбили украинские беспилотники.
В ночь на пятницу силы российской ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий – обошлось без пострадавших.
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Министерство обороны РФКурская областьБрянская областьКалужская областьСмоленская областьМосковская областьПВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
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