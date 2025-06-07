https://crimea.ria.ru/20250607/128-meshkov-mazuta-podnyali-so-dna-morya-v-anape-1147023931.html

128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе

128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе - РИА Новости Крым, 07.06.2025

128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе

На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Мешки РИА Новости Крым, 07.06.2025

2025-06-07T19:51

2025-06-07T19:51

2025-06-07T19:41

анапа

новости

темрюкский район

черное море

экология

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Мешки с мазутом подняли со дна моря в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Работы по устранению загрязнения проводятся ежедневно при благоприятной погоде. На данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн, уточнили в оперштабе региона.Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250428/kak-vosstanavlivaetsya-ekosistema-chernogo-morya-posle-avarii-s-tankerami-1146029920.html

анапа

темрюкский район

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, новости, темрюкский район, черное море, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море