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128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе - РИА Новости Крым, 07.06.2025
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128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе - РИА Новости Крым, 07.06.2025
128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Мешки РИА Новости Крым, 07.06.2025
2025-06-07T19:51
2025-06-07T19:41
анапа
новости
темрюкский район
черное море
экология
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Мешки с мазутом подняли со дна моря в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Работы по устранению загрязнения проводятся ежедневно при благоприятной погоде. На данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн, уточнили в оперштабе региона.Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250428/kak-vosstanavlivaetsya-ekosistema-chernogo-morya-posle-avarii-s-tankerami-1146029920.html
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анапа, новости, темрюкский район, черное море, экология, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе

Со дна моря в Анапе подняли 128 мешков мазута

19:51 07.06.2025
 
© Оперштаб Краснодарский край128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Мешки с мазутом подняли со дна моря в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы продолжают очищать побережье и акваторию Черного моря от нефтепродуктов. В районе устья реки Можепсин водолазы извлекли со дна 128 мешков с мазутом", – сказано в сообщении.
Работы по устранению загрязнения проводятся ежедневно при благоприятной погоде. На данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн, уточнили в оперштабе региона.
Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Тропа Голицына в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
28 апреля, 09:30
Как восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами
 
АнапаНовостиТемрюкский районЧерное мореЭкологияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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Заголовок открываемого материала
20:11Большая Крымская тропа: что готово к курортному сезону
20:03Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
19:51128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
19:44Воздушная тревога объявлена в Севастополе
19:39В Подмосковье горит склад с горюче-смазочными материалами
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