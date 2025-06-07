128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
Со дна моря в Анапе подняли 128 мешков мазута
© Оперштаб Краснодарский край128 мешков мазута подняли со дна моря в Анапе
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На Черноморском побережье продолжается ликвидация последствий выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года. Мешки с мазутом подняли со дна моря в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
"Специалисты МЧС России, "Кубань-СПАС" и Морспасслужбы продолжают очищать побережье и акваторию Черного моря от нефтепродуктов. В районе устья реки Можепсин водолазы извлекли со дна 128 мешков с мазутом", – сказано в сообщении.
Работы по устранению загрязнения проводятся ежедневно при благоприятной погоде. На данный момент в Анапе и Темрюкском районе общий объем извлеченного замазученного грунта превысил 900 тонн, уточнили в оперштабе региона.
Специалисты начали работы по срезке элементов кормовой части затонувшего танкера "Волгонефть-212" в Керченском проливе, также завершены инженерные изыскания в зоне нахождения затонувших судов.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.
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