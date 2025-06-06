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Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной
Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной
Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T15:45
2025-06-06T15:45
центробанк рф
банк россии
эльвира набиуллина
ключевая ставка
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста инфляции. Об этом заявила председатель банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.В пятницу Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года.По ее словам, "нейтральный сигнал", данный регулятором относительно сегодняшнего решения, предусматривает как возможность повышения, так и снижение ставки."Что касается будущих шагов по ставке – не предопределено. Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", – сказала Набиуллина.Она добавила, что ЦБ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в пределах 19,5-21,5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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центробанк рф, банк россии, эльвира набиуллина, ключевая ставка, экономика, россия, новости
Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной

ЦБ будет осторожен при снижении ставки и может делать паузы между шагами – Набиуллина

15:45 06.06.2025
 
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста инфляции. Об этом заявила председатель банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
В пятницу Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года.
"В условиях, когда баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков, наш подход к снижению ставки требует большей осторожности. Он может предполагать паузы между шагами. Более того, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, тем более начнет расти, не исключено повышение ключевой ставки", - сказала Набиуллина.
По ее словам, "нейтральный сигнал", данный регулятором относительно сегодняшнего решения, предусматривает как возможность повышения, так и снижение ставки.
"Что касается будущих шагов по ставке – не предопределено. Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", – сказала Набиуллина.
Она добавила, что ЦБ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в пределах 19,5-21,5%.
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Центробанк РФБанк РоссииЭльвира НабиуллинаКлючевая ставкаЭкономикаРоссияНовости
 
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