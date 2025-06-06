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Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной

Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной

Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T15:45

2025-06-06T15:45

2025-06-06T15:45

центробанк рф

банк россии

эльвира набиуллина

ключевая ставка

экономика

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Банк России будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке, возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста инфляции. Об этом заявила председатель банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.В пятницу Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года.По ее словам, "нейтральный сигнал", данный регулятором относительно сегодняшнего решения, предусматривает как возможность повышения, так и снижение ставки."Что касается будущих шагов по ставке – не предопределено. Наше решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, от тех данных, которые мы получим к моменту следующего заседания по ставке", – сказала Набиуллина.Она добавила, что ЦБ планирует двигаться в рамках прогнозной траектории средней ключевой ставки в 2025 году в пределах 19,5-21,5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, банк россии, эльвира набиуллина, ключевая ставка, экономика, россия, новости