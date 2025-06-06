Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250606/vsu-atakovali-energodar-bespilotnikami-1147001950.html
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости Крым, 06.06.2025
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
Энергодар в Запорожской области находится под ударом украинских беспилотников. Над городом сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T14:37
2025-06-06T14:34
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710213_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eef5880eb6ff222e09577e3e932a0ceb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Энергодар в Запорожской области находится под ударом украинских беспилотников. Над городом сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.По данным мэра, возгораний, разрушений и пострадавших нет.Атака на город продолжается, добавил Пухов.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСВ Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУУкраинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710213_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d54d123ebb42186a047ef65b56bfbab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энергодар, запорожская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Энергодар атакован украинскими беспилотниками

14:37 06.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Энергодар в Запорожской области находится под ударом украинских беспилотников. Над городом сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
"На данный момент зафиксировано пять БПЛА противника. Два из них были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два – упали в районе проспекта Строителей", - написал он в Telegram.
По данным мэра, возгораний, разрушений и пострадавших нет.
Атака на город продолжается, добавил Пухов.
"ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий - в данный момент в Калининграде идут переговоры (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси и (гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея) Лихачева", - написал он.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС
В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ
Украинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
 
ЭнергодарЗапорожская областьОбстрелы ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51На нацпроекты в РФ потратят 53 триллиона рублей до 2030 года
16:32Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире 0:50
16:27Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
16:19Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"
16:09В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы
15:45Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной
15:39Крымский мост закрыт для транспорта
15:36В Севастополе украинка угрожала убийством матери сожителя – приговор суда
15:19Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное
15:07Экс-губернатору Курской области продлили арест
14:51Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо
14:37ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
14:23Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
14:11В Анапе горит парк аттракционов
13:42Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
13:31Ключевая ставка в России снижена
13:27Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю
13:13Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
13:01Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
12:32Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России
Лента новостейМолния