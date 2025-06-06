https://crimea.ria.ru/20250606/vsu-atakovali-energodar-bespilotnikami-1147001950.html
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости Крым, 06.06.2025
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
Энергодар в Запорожской области находится под ударом украинских беспилотников. Над городом сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T14:37
2025-06-06T14:37
2025-06-06T14:34
энергодар
запорожская область
обстрелы всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Энергодар в Запорожской области находится под ударом украинских беспилотников. Над городом сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.По данным мэра, возгораний, разрушений и пострадавших нет.Атака на город продолжается, добавил Пухов.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСВ Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУУкраинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
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энергодар, запорожская область, обстрелы всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
Энергодар атакован украинскими беспилотниками
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Энергодар в Запорожской области находится под ударом украинских беспилотников. Над городом сбиты пять беспилотников, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
"На данный момент зафиксировано пять БПЛА противника. Два из них были подавлены системой РЭБ, один нейтрализован сотрудниками ОМОН, два – упали в районе проспекта Строителей", - написал он в Telegram.
По данным мэра, возгораний, разрушений и пострадавших нет.
Атака на город продолжается, добавил Пухов.
"ВСУ снова пытаются вести политику запугивания, создавая атмосферу постоянной угрозы. В очередной раз это происходит во время важных мероприятий - в данный момент в Калининграде идут переговоры (главы МАГАТЭ Рафаэля) Гросси и (гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея) Лихачева", - написал он.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД"
.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке
повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Энергодар - ближайший город к Запорожской атомной электростанции.
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