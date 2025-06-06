В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы
В Севастополе до конца года капитально отремонтируют аварийные подпорные стены – власти
16:09 06.06.2025 (обновлено: 16:13 06.06.2025)
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе строители укрепляют склоны и ведут капитальный ремонт подпорных стен на улице Героев Севастополя и Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора региона Павел Иено.
"Укрепление склона на улице Героев Севастополя идет высокими темпами. Подрядчик установил 264 сваи и приступил к креплению объемной металлической сетки, которая будет удерживать склон", - написал он в Telegram по итогам встречи с подрядчиками работ на штабе по дорожному строительству.
Параллельно каменщики восстанавливают подпорную стену, за которой будет находится лоток для водоотведения, добавил Иено.
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
Капитальный ремонт двух подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского тоже идет в графике.
"93 буронабивные сваи из 213 уже установлены. Сейчас идет обустройство свай нижних ярусов будущих подпорных стен. Для этого подрядчик уже приступил к разборке насыпи щебня до необходимых отметок. Геотехнический мониторинг продолжается", - рассказал и.о. замгубернатора.
Он отметил, что работы на этих двух объектах планируют завершить к концу года
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
Обвал скальной породы с подпорной стены на улице Героев Севастополя произошел в январе прошлого года. При обрушении был поврежден рейсовый автобус. В феврале в городском дептрансе Севастополя сообщали, что работы должны быть завершены до конца года.
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