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В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 06.06.2025
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы
В Севастополе строители укрепляют склоны и ведут капитальный ремонт подпорных стен на улице Героев Севастополя и Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил и.о... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T16:09
2025-06-06T16:13
ситуация на дорогах крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе строители укрепляют склоны и ведут капитальный ремонт подпорных стен на улице Героев Севастополя и Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора региона Павел Иено.Параллельно каменщики восстанавливают подпорную стену, за которой будет находится лоток для водоотведения, добавил Иено. Капитальный ремонт двух подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского тоже идет в графике.Он отметил, что работы на этих двух объектах планируют завершить к концу годаПодпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Обвал скальной породы с подпорной стены на улице Героев Севастополя произошел в январе прошлого года. При обрушении был поврежден рейсовый автобус. В феврале в городском дептрансе Севастополя сообщали, что работы должны быть завершены до конца года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в паркеВ Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стенУпавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкцией
https://crimea.ria.ru/20250217/podpornye-steny-v-tsentre-sevastopolya-ukrepyat-s-pomoschyu-240-svay-1144234894.html
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В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы

В Севастополе до конца года капитально отремонтируют аварийные подпорные стены – власти

16:09 06.06.2025 (обновлено: 16:13 06.06.2025)
 
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе строители укрепляют склоны и ведут капитальный ремонт подпорных стен на улице Героев Севастополя и Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора региона Павел Иено.
"Укрепление склона на улице Героев Севастополя идет высокими темпами. Подрядчик установил 264 сваи и приступил к креплению объемной металлической сетки, которая будет удерживать склон", - написал он в Telegram по итогам встречи с подрядчиками работ на штабе по дорожному строительству.
Параллельно каменщики восстанавливают подпорную стену, за которой будет находится лоток для водоотведения, добавил Иено.
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
Капитальный ремонт двух подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского тоже идет в графике.
"93 буронабивные сваи из 213 уже установлены. Сейчас идет обустройство свай нижних ярусов будущих подпорных стен. Для этого подрядчик уже приступил к разборке насыпи щебня до необходимых отметок. Геотехнический мониторинг продолжается", - рассказал и.о. замгубернатора.
Он отметил, что работы на этих двух объектах планируют завершить к концу года
Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноВ Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены
Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.
Обвал скальной породы с подпорной стены на улице Героев Севастополя произошел в январе прошлого года. При обрушении был поврежден рейсовый автобус. В феврале в городском дептрансе Севастополя сообщали, что работы должны быть завершены до конца года.
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