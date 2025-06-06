https://crimea.ria.ru/20250606/v-sevastopole-ukreplyayut-rukhnuvshie-podpornye-steny--kogda-zakonchat-raboty-1147004306.html

В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы

В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы - РИА Новости Крым, 06.06.2025

В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы

В Севастополе строители укрепляют склоны и ведут капитальный ремонт подпорных стен на улице Героев Севастополя и Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил и.о... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T16:09

2025-06-06T16:09

2025-06-06T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе строители укрепляют склоны и ведут капитальный ремонт подпорных стен на улице Героев Севастополя и Адмирала Октябрьского. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора региона Павел Иено.Параллельно каменщики восстанавливают подпорную стену, за которой будет находится лоток для водоотведения, добавил Иено. Капитальный ремонт двух подпорных стен на ул. Адмирала Октябрьского тоже идет в графике.Он отметил, что работы на этих двух объектах планируют завершить к концу годаПодпорная стена на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе обрушилась в ноябре 2023 года. В результате происшествия никто не пострадал. Власти сообщили, что расторгнут отношения с подрядной организацией, которая до этого занималась ремонтом рухнувшей стены. На второй стене по другую сторону улицы также были обнаружены деформации.Спуск перекрыли для машин и пешеходов в ночь на 18 февраля 2025 года на время капитального ремонта подпорных стен. Технология их возведения сравнима с конструкциями на трассе "Таврида". Завершить работы планируется до конца 2025 года. На период ремонта улица Адмирала Октябрьского закрыта для движения.Обвал скальной породы с подпорной стены на улице Героев Севастополя произошел в январе прошлого года. При обрушении был поврежден рейсовый автобус. В феврале в городском дептрансе Севастополя сообщали, что работы должны быть завершены до конца года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в паркеВ Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стенУпавшую подпорную стену в Ялте укрепят специальной конструкцией

https://crimea.ria.ru/20250217/podpornye-steny-v-tsentre-sevastopolya-ukrepyat-s-pomoschyu-240-svay-1144234894.html

севастополь

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