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Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары
Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары
В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия мощных взрывов в разных районах. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы пожары и разрушения РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T08:30
2025-06-06T08:30
украина
киев
взрыв
удары по украине
виталий кличко
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия мощных взрывов в разных районах. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы пожары и разрушения инфраструктуры.По его данным, первые взрывы прогремели около 01:28 на Оболони. Затем в Голосеевском районе после работы украинского ПВО вспыхнул пожар.По его данным, громко было в Соломенском и Дарницком районах Киева. 4 июня в Харькове произошло несколько взрывов, в промзонах города начались масштабные пожары. Также ночью, по данным СМИ, серия взрывов прогремела в Одессе.Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Как подчеркнули в Минобороны РФ, удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в ХарьковеВзрывы прогремели в КиевеУдары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье
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украина, киев, взрыв, удары по украине, виталий кличко, новости, в мире
Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары

В Киеве прогремела серия мощных взрывов и вспыхнули пожары

08:30 06.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия мощных взрывов в разных районах. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы пожары и разрушения инфраструктуры.
По его данным, первые взрывы прогремели около 01:28 на Оболони. Затем в Голосеевском районе после работы украинского ПВО вспыхнул пожар.
"В Голосеевском районе предварительно падение обломков на территорию нежилого строения", - написал Кличко в Telegram.
По его данным, громко было в Соломенском и Дарницком районах Киева.
"В Соломенском районе пожар на месте падения обломков. И еще на одной локации попадание обломков", - написал он в Telegram.
4 июня в Харькове произошло несколько взрывов, в промзонах города начались масштабные пожары. Также ночью, по данным СМИ, серия взрывов прогремела в Одессе.
Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Как подчеркнули в Минобороны РФ, удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.
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УкраинаКиевВзрывУдары по УкраинеВиталий КличкоНовостиВ мире
 
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