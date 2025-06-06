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Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары

Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары

В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия мощных взрывов в разных районах. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы пожары и разрушения РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T08:30

2025-06-06T08:30

2025-06-06T08:30

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киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Киеве в ночь на пятницу прогремела серия мощных взрывов в разных районах. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, зафиксированы пожары и разрушения инфраструктуры.По его данным, первые взрывы прогремели около 01:28 на Оболони. Затем в Голосеевском районе после работы украинского ПВО вспыхнул пожар.По его данным, громко было в Соломенском и Дарницком районах Киева. 4 июня в Харькове произошло несколько взрывов, в промзонах города начались масштабные пожары. Также ночью, по данным СМИ, серия взрывов прогремела в Одессе.Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения западной военной техники. Как подчеркнули в Минобороны РФ, удары были нанесены в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в ХарьковеВзрывы прогремели в КиевеУдары по Украине сегодня: полыхает Одесса и Запорожье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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