https://crimea.ria.ru/20250606/snizhenie-klyuchevoy-stavki-i-udar-vozmezdiya-po-ukraine-glavnoe-za-den-1147010797.html

Снижение ключевой ставки и удар возмездия по Украине: главное за день

Снижение ключевой ставки и удар возмездия по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Снижение ключевой ставки и удар возмездия по Украине: главное за день

Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине в ответ на террористические атаки РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T21:50

2025-06-06T21:50

2025-06-06T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине в ответ на террористические атаки Киева. В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва путей. Президент России Владимир Путин провел совещание по реализации национальных проектов. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Снижение ключевой ставкиБанк России впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку до 20%. Как отметил регулятор, текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. При этом внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, однако российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет с большой осторожностью подходить к решениям по ключевой ставке. По ее словам возможны паузы между шагами, но не исключено и ее повышение в случае роста инфляции.По ее словам, "нейтральный сигнал", данный регулятором относительно сегодняшнего решения, предусматривает как возможность повышения, так и снижение ставки.Ответный удар по ВПК УкраиныМинобороны РФ сообщило о нанесении Вооруженными силами РФ массированного удара по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.Удары наносились по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ.Сход тепловоза с рельсов в Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе региона тепловоз сошел с рельсов. Предварительной причиной повреждение железнодорожного полотна он назвал заложенное под рельсы взрывное устройство. Из-за ЧП был задержан ряд пассажирских поездов на 2,5 часа.Около полудня движение поездов было полностью восстановлено.Совещание по реализации нацпроектовПрезидент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава государств отметил, что по статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года.В частности, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных. Кроме того, доля семей, которые получают меры поддержки на детей проактивно, то есть без заполнения заявлений, вплотную приблизилась к 100 процентам.Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на выполнение национальных проектов в течение ближайших шести лет предусмотрено свыше 53 триллионов рублей, в том числе 40 триллионов из федерального бюджета. По словам Мишустина, кассовое исполнение опережает утвержденный график, размер уже выделенных средств превышает 2,3 трлн рублей, что составляет 39% от годового объема финансирования.Переговоры "Росатома" и МАГАТЭ в КалининградеВ пятницу в Калининграде состоялись переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обсуждению ядерной безопасности во время украинского конфликта, в том числе ситуации вокруг Запорожской АЭС.Лихачев рассказал, что с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности ситуация на ЗАЭС абсолютно управляемая и стабильная, однако исходя из военных угроз она обостряется. Он также сообщил, что подготовлен комплексный план по поэтапному вводу АЭС в работу. Сейчас документ проходит согласование в правительстве РФ и в Минэнерго.Рафаэль Гросси назвал переговоры с главой "Росатома" "чрезвычайно важными, комплексными и полезными". Он заявил, что любые атаки на атомные объекты, особенно Запорожскую АЭС, являются серьезнейшей и важнейшей угрозой, что "абсолютно невообразимым и представляет абсолютную угрозу".Уничтожение ракет над Черным моремВ ночь на пятницу ВСУ предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с воздуха. По данным Минобороны РФ, ад акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Кроме того, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 174 украинских беспилотника над территориями, Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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