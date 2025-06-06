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Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
В Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T09:46
2025-06-06T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло в пятницу около 00:30 на автодороге Красноперекопск – Джанкой в районе села Новоивановка.В рейсовом автобусе находились 14 человек, никто из них не пострадал.Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала Под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, советский район, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой

В Советском районе Крыма водитель BMW погиб в лобовом столкновении с рейсовым автобусом

09:46 06.06.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП с рейсовым автобусом в Советском районе Крыма
Смертельное ДТП с рейсовым автобусом в Советском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло в пятницу около 00:30 на автодороге Красноперекопск – Джанкой в районе села Новоивановка.

"Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем BMW, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, двигавшемся по маршруту Севастополь – Снежное – Севастополь. В результате ДТП водитель BMW смертельно травмирован", - говорится в сообщении.

© Госавтоинспекция КрымаСмертельное ДТП с рейсовым автобусом в Советском районе Крыма
Смертельное ДТП с рейсовым автобусом в Советском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Смертельное ДТП с рейсовым автобусом в Советском районе Крыма
В рейсовом автобусе находились 14 человек, никто из них не пострадал.
Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП.
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