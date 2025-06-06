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Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
В Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T09:46
2025-06-06T09:46
2025-06-06T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма автомобиль BMW лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом, водитель иномарки погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.ДТП произошло в пятницу около 00:30 на автодороге Красноперекопск – Джанкой в районе села Новоивановка.В рейсовом автобусе находились 14 человек, никто из них не пострадал.Обстоятельства аварии выясняются. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка столкнулась с рейсовым автобусом в Севастополе На Кубани "Газель" влетела в рейсовый автобус Севастополь-Махачкала Под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
В Советском районе Крыма водитель BMW погиб в лобовом столкновении с рейсовым автобусом