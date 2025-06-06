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Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо
Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС заявил, что она будет восстановлена. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T14:51
2025-06-06T14:41
владимир сальдо
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС заявил, что она будет восстановлена. По словам губернатора, в восстановлении Каховской ГЭС заинтересована и правобережная часть Херсонской области, временно подконтрольная киевскому режиму, но являющаяся частью Российской Федерации согласно Конституции страны. Это источник воды как для сельского хозяйства, так и промышленных предприятий правобережья, пояснил руководитель региона.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года.Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250606/katastrofa-na-dnepre-kak-razrushili-kakhovskuyu-ges-1137803230.html
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владимир сальдо, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новости, новые регионы россии
Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо

Сальдо: плотина взорванной Киевом Каховской ГЭС будет восстановлена

14:51 06.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС заявил, что она будет восстановлена.

"Мы освободим всю Херсонскую область, достигнем цели специальной военной операции и восстановим Каховскую плотину", - сказал Сальдо РИА Новости.

По словам губернатора, в восстановлении Каховской ГЭС заинтересована и правобережная часть Херсонской области, временно подконтрольная киевскому режиму, но являющаяся частью Российской Федерации согласно Конституции страны. Это источник воды как для сельского хозяйства, так и промышленных предприятий правобережья, пояснил руководитель региона.
Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года.
Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.
Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.
Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Владимир СальдоХерсонская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСНовостиНовые регионы России
 
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