https://crimea.ria.ru/20250606/plotinu-kakhovskoy-ges-vosstanovyat--saldo-1147002171.html

Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо

Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС заявил, что она будет восстановлена. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T14:51

2025-06-06T14:51

2025-06-06T14:41

владимир сальдо

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторую годовщину подрыва ВСУ плотины Каховской ГЭС заявил, что она будет восстановлена. По словам губернатора, в восстановлении Каховской ГЭС заинтересована и правобережная часть Херсонской области, временно подконтрольная киевскому режиму, но являющаяся частью Российской Федерации согласно Конституции страны. Это источник воды как для сельского хозяйства, так и промышленных предприятий правобережья, пояснил руководитель региона.Плотина Каховской гидроэлектростанции была разрушена украинскими боевиками в июне 2023 года.Воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч были эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Уничтожены 318,6 га посевов и погибли более 12,3 тысяч животных из подсобных хозяйств.Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее. Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/katastrofa-na-dnepre-kak-razrushili-kakhovskuyu-ges-1137803230.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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