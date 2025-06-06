https://crimea.ria.ru/20250606/oskorblyal-russkikh-krymchaninu-grozit-srok-za-ekstremizm-v-internete-1147001784.html
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
В Ялте задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T14:23
2025-06-06T14:23
2025-06-06T14:23
крым
ялта
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001653_13:0:772:427_1920x0_80_0_0_249d3e462af1d365820b4eb63146f869.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Ялте задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении 45-летнего ялтинца возбуждено уголовное дело по факту осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием сети интернет. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее Ялтинский городской суд приговорил местного жителя к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения за экстремистские призывы в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналовХотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии РоссииКрымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001653_108:0:677:427_1920x0_80_0_0_0593d183195fa14d67a56ea80d62be1f.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, происшествия, новости крыма, общество, видео
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
Жителя Ялты задержали за экстремистские призывы в интернете против русских