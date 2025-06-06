Рейтинг@Mail.ru
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250606/oskorblyal-russkikh-krymchaninu-grozit-srok-za-ekstremizm-v-internete-1147001784.html
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
В Ялте задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T14:23
2025-06-06T14:23
крым
ялта
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
экстремизм
происшествия
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001653_13:0:772:427_1920x0_80_0_0_249d3e462af1d365820b4eb63146f869.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Ялте задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении 45-летнего ялтинца возбуждено уголовное дело по факту осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием сети интернет. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее Ялтинский городской суд приговорил местного жителя к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения за экстремистские призывы в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналовХотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии РоссииКрымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001653_108:0:677:427_1920x0_80_0_0_0593d183195fa14d67a56ea80d62be1f.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, экстремизм, происшествия, новости крыма, общество, видео
Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете

Жителя Ялты задержали за экстремистские призывы в интернете против русских

14:23 06.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Ялте задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Обвиняемый размещал в украинских чат-сообществах комментарии русофобского характера, в которых оскорбительно отзывался о русском населении и поддерживал действия вооруженных сил Украины. Лингвистическая экспертиза установила, что его текстовые записи содержат признаки призывов к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку (русские)", - сказано в сообщении.
В отношении 45-летнего ялтинца возбуждено уголовное дело по факту осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием сети интернет. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Ялтинский городской суд приговорил местного жителя к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения за экстремистские призывы в сети.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов
Хотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии России
Крымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли
 
КрымЯлтаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЭкстремизмПроисшествияНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:51На нацпроекты в РФ потратят 53 триллиона рублей до 2030 года
16:32Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире 0:50
16:27Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
16:19Специалисты начали срезать корму затонувшего танкера "Волгонефть-212"
16:09В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работы
15:45Ждать ли дальнейшего снижения ключевой ставки – ответ Набиуллиной
15:39Крымский мост закрыт для транспорта
15:36В Севастополе украинка угрожала убийством матери сожителя – приговор суда
15:19Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное
15:07Экс-губернатору Курской области продлили арест
14:51Плотину Каховской ГЭС восстановят – Сальдо
14:37ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
14:23Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете
14:11В Анапе горит парк аттракционов
13:42Катастрофа на Днепре: как разрушили Каховскую ГЭС
13:31Ключевая ставка в России снижена
13:27Огромные потери ВСУ и освобождение сел: что произошло на СВО за неделю
13:13Дело о теракте возбуждено после обстрела Рыльска из РСЗО Vampire
13:01Шесть групповых ударов за неделю: какие объекты уничтожены на Украине
12:32Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России
Лента новостейМолния