https://crimea.ria.ru/20250606/oskorblyal-russkikh-krymchaninu-grozit-srok-za-ekstremizm-v-internete-1147001784.html

Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете

Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Оскорблял русских: крымчанину грозит срок за экстремизм в интернете

В Ялте задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T14:23

2025-06-06T14:23

2025-06-06T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Ялте задержан местный житель по обвинению в экстремистских высказываниях в интернете против русского населения и в поддержку действий вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.В отношении 45-летнего ялтинца возбуждено уголовное дело по факту осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности с использованием сети интернет. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее Ялтинский городской суд приговорил местного жителя к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения за экстремистские призывы в сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работали на Киев: ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналовХотел сбежать: севастополец арестован за дискредитацию армии РоссииКрымчанка в украинском чате призывала стереть русскую нацию с лица земли

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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