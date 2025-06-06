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На нацпроекты в РФ потратят 53 триллиона рублей до 2030 года

На нацпроекты в РФ потратят 53 триллиона рублей до 2030 года - РИА Новости Крым, 06.06.2025

На нацпроекты в РФ потратят 53 триллиона рублей до 2030 года

На выполнение национальных проектов в течение ближайших шести лет предусмотрено свыше 53 триллионов рублей, в том числе 40 триллионов из федерального бюджета... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T16:51

2025-06-06T16:51

2025-06-06T16:51

нацпроекты в россии

михаил мишустин

россия

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федеральный бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На выполнение национальных проектов в течение ближайших шести лет предусмотрено свыше 53 триллионов рублей, в том числе 40 триллионов из федерального бюджета. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента страны Владимира Путина.По словам Мишустина, кассовое исполнение опережает утвержденный график, размер уже выделенных средств превышает 2,3 трлн рублей, что составляет 39% от годового объема финансирования.Как уточнил глава правительства, на мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4 трлн 400 млрд рублей до 2036 года, в том числе 1 трлн 700 млрд в течение ближайших шести лет.Говоря о первых итогах реализации нацпроектов, глава правительства отметил, что в рамках нацпроекта "Семья" с начала года проведено более 26 тысяч полных циклов ЭКО. Ежемесячное пособие для родителей малышей предоставлено почти пяти млн человек. Маткапиталом распорядились более 800 тысяч семей, а порядка 114 тысяч родителей воспользовались семейной ипотекой.В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируется расселить более 6 млн квадратных метров аварийного жилья. За четыре месяца из ветхого фонда уже переехали 16 тысяч человек. Планируется модернизировать коммунальную инфраструктуру для 20 млн человек и обновить жилфонд не менее чем на 20%.В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" будет построено еще не менее 150 современных школ и 100 детских садов. Почти в половине российских субъектов такие учреждения будут созданы в течение ближайших трех лет, сообщил Мишустин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты в россии, михаил мишустин, россия, правительство россии, новости, бюджет, федеральный бюджет