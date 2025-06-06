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Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T16:27
2025-06-06T16:27
владимир путин (политик)
россия
демография
общество
рождаемость
младенческая смертность
новости
нацпроекты в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Путин также отметил, что благодаря нацпроектам доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства проактивно, вплотную приблизилась к ста процентам."С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу. С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего", - указал российский лидер.Президент подчеркнул, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование."От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели", - сказал Путин.Он также указал, что необходимо улучшить качество планирования нацпроектов, поскольку далеко не все факторы своевременно учитываются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, демография, общество, рождаемость, младенческая смертность, новости, нацпроекты в россии
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин

РФ вошла в число стран с наиболее эффективной системой защиты здоровья младенцев - Путин

16:27 06.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что благодаря нацпроектам доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства проактивно, вплотную приблизилась к ста процентам.
"С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу. С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего", - указал российский лидер.
Президент подчеркнул, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование.
"От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели", - сказал Путин.
Он также указал, что необходимо улучшить качество планирования нацпроектов, поскольку далеко не все факторы своевременно учитываются.
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Владимир Путин (политик)РоссияДемографияОбществоРождаемостьМладенческая смертностьНовостиНацпроекты в России
 
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