https://crimea.ria.ru/20250606/mladencheskaya-smertnost-v-rf-snizilas-do-istoricheskogo-minimuma--putin-1147005050.html
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T16:27
2025-06-06T16:27
2025-06-06T16:27
владимир путин (политик)
россия
демография
общество
рождаемость
младенческая смертность
новости
нацпроекты в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_ca2bedeef9b4eba4bd39de2f59bfc918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Путин также отметил, что благодаря нацпроектам доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства проактивно, вплотную приблизилась к ста процентам."С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу. С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего", - указал российский лидер.Президент подчеркнул, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование."От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели", - сказал Путин.Он также указал, что необходимо улучшить качество планирования нацпроектов, поскольку далеко не все факторы своевременно учитываются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1a/1118770150_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_03ebeb7b210c4d6a7e96fcc06f456cd7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, демография, общество, рождаемость, младенческая смертность, новости, нацпроекты в россии
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин
РФ вошла в число стран с наиболее эффективной системой защиты здоровья младенцев - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"По статистике, некоторые показатели, намеченные на 2030 год, уже достигнуты в первом квартале текущего года, и, безусловно, это позитивный результат. Так, до нового исторического минимума снизилась младенческая смертность. Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что благодаря нацпроектам доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства проактивно, вплотную приблизилась к ста процентам.
"С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу. С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего", - указал российский лидер.
Президент подчеркнул, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование.
"От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели", - сказал Путин.
Он также указал, что необходимо улучшить качество планирования нацпроектов, поскольку далеко не все факторы своевременно учитываются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.