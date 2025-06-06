https://crimea.ria.ru/20250606/mladencheskaya-smertnost-v-rf-snizilas-do-istoricheskogo-minimuma--putin-1147005050.html

Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин

Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума – Путин

Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T16:27

2025-06-06T16:27

2025-06-06T16:27

владимир путин (политик)

россия

демография

общество

рождаемость

младенческая смертность

новости

нацпроекты в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Благодаря реализации нацпроекта младенческую смертность в России удалось снизить до исторического минимума. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Путин также отметил, что благодаря нацпроектам доля российских семей, которые получают меры поддержки от государства проактивно, вплотную приблизилась к ста процентам."С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу. С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего", - указал российский лидер.Президент подчеркнул, что на начальном этапе реализации нацпроектов важно полностью обеспечить их нормативно-правовую базу, утвердить финансирование."От того, как решаются эти вопросы, зависят темп и качество нацпроектов. Их, напомню, нужно с самого начала держать на стабильно высоком уровне, не упрощать себе задачи, не снижать планку до удобных, заведомо достижимых параметров, а наоборот, ставить амбициозные, но при этом адекватные цели", - сказал Путин.Он также указал, что необходимо улучшить качество планирования нацпроектов, поскольку далеко не все факторы своевременно учитываются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, демография, общество, рождаемость, младенческая смертность, новости, нацпроекты в россии