https://crimea.ria.ru/20250606/mezhdunarodnyy-festival-evraziya-kinofest--pryamaya-translyatsiya-1147004922.html

Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция

Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция

В Сочи стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T19:14

2025-06-06T19:14

2025-06-06T19:16

сочи

прямая трансляция

видео

кино

ii международный фестиваль "евразия-кинофест"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147004811_26:0:915:500_1920x0_80_0_0_d3661d27390d900fb2c6bbd63d8289ce.png.webp

В Сочи стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров. Посещение показов для гостей бесплатное, но возможно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.В частности, зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Также предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.Участников фестиваля в этом году стало вдвое больше, к мероприятию присоединились представители Туркмении, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, прямая трансляция, видео, кино, ii международный фестиваль "евразия-кинофест", видео