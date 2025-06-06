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Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция
В Сочи стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T19:14
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сочи
прямая трансляция
видео
кино
ii международный фестиваль "евразия-кинофест"
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В Сочи стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные фильмы из 25 стран.В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров. Посещение показов для гостей бесплатное, но возможно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.В частности, зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Также предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.Участников фестиваля в этом году стало вдвое больше, к мероприятию присоединились представители Туркмении, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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сочи, прямая трансляция, видео, кино, ii международный фестиваль "евразия-кинофест", видео
Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция

В Сочи проходит международный фестиваль "Евразия-Кинофест" – прямая трансляция

19:14 06.06.2025 (обновлено: 19:16 06.06.2025)
 
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В Сочи стартовал II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест". Он будет проходить с 6 по 13 июня. В эти дни зрителям представят документальные и художественные фильмы из 25 стран.
В рамках фестиваля пройдут кинопоказы 53 конкурсных полнометражных фильмов и коротких метров. Посещение показов для гостей бесплатное, но возможно по предварительной регистрации на сайте кинофестиваля.
В частности, зрители впервые смогут увидеть кинокартину президента фестиваля Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Также в программе запланированы мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения режиссера Сергея Герасимова. Также предусмотрены тематические мастер-классы и круглые столы, в роли модераторов выступят профессионалы индустрии.
Участников фестиваля в этом году стало вдвое больше, к мероприятию присоединились представители Туркмении, Пакистана, Кении, Германии, Турции, ЮАР, Швейцарии, Монголии, Бразилии, Испании, Австрии и Сербии.
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СочиПрямая трансляцияВидеоКиноII Международный фестиваль "Евразия-Кинофест"
 
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