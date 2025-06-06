https://crimea.ria.ru/20250606/massirovannyy-udar-nanesen-po-oboronke-ukrainy---chto-unichtozheno-1146998508.html

Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено

Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T12:30

2025-06-06T12:30

2025-06-06T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.В военном ведомстве добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Утром 6 июня мэр Киева Виталий Кличко заявлял о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, удары и пожары зафиксированы в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах, а также на Оболони.Как уточнил глава киевского режима Владимир Зеленский, удары наносились по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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