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Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T12:30
2025-06-06T12:48
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.В военном ведомстве добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Утром 6 июня мэр Киева Виталий Кличко заявлял о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, удары и пожары зафиксированы в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах, а также на Оболони.Как уточнил глава киевского режима Владимир Зеленский, удары наносились по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, удары по украине, новости сво, вооруженные силы россии, украина, в мире, киев, киевская область, волынская область, львовская область, тернополь, сумская область, полтавская область, хмельницкая область, черкасская область, черниговская область, новости
Массированный удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено

ВС РФ нанесли массированный удар по конструкторским бюро и центрам подготовки летчиков ВСУ

12:30 06.06.2025 (обновлено: 12:48 06.06.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные тушат возгорание после ударов
Украинские пожарные тушат возгорание после ударов
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки Киева. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.
"Удары наносились по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ". - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Утром 6 июня мэр Киева Виталий Кличко заявлял о серии мощных взрывов в украинской столице. По его данным, удары и пожары зафиксированы в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах, а также на Оболони.
Как уточнил глава киевского режима Владимир Зеленский, удары наносились по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областям Украины.
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