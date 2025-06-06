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Курбан-байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Курбан-байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Курбан-байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Курбан-байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T10:58
2025-06-06T11:52
курбан-байрам в крыму
курбан-байрам
мусульмане
праздники и памятные даты
общество
религия
история
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Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан). В этом году Курбан-байрам выпадает на 6 июня.Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень любви к Аллаху, обрядом поклонения Богу для мусульман является заклание жертвенного животного. Но не все могут совершать ежегодный хадж в Мекку и принести в священном месте жертву Аллаху, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах.Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Чуть свет они идут в мечеть к утренней молитве. Завтракать до праздничного намаза нельзя. После окончания молитвы, верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Далее мусульмане снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу), в которой разъясняются происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. После этого принято идти на кладбище и помолиться за умерших. Затем приступают к жертвенному обряду. Время жертвоприношения заканчивается с заходом солнца.Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Поэтому перед жертвоприношением каждый владелец помечает собственное животное (украшениями, специальными знаками), чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди, т.е. Мессии, и воскресения мертвых, когда стада жертвенных животных будут толпиться у входа на Сират. Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови принесенного в жертву животного.Мясо делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. Можно угощать мясом и немусульман. При этом нельзя расплачиваться мясом, шкурой и другими частями курбана, а также продавать их.После заклания животного устраивается ритуальная трапеза, на которую приглашают как можно больше людей, в первую очередь бедных и голодных. Из жертвенного мяса в различных странах готовят традиционные блюда. Очень распространена баранина. Из нее готовят тажин, наргиси кофтай, рагу с тыквой, подорожником, сладким картофелем и нутом, кима каледжи. Также готовят плов, шашлык, лагман, манты, бешбармак и многие другие блюда.Особое место на праздничном столе отведено сладостям, которыми принято украшать столы и одаривать детей. В Курбан-байрам выпечка готовится с добавлением миндаля и изюма: это всевозможные восточные печенья, пироги и бисквиты.Категорически запрещен алкоголь, это считается особым кощунством и глумлением над принципами ислама.В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.В девяти регионах России, в том числе и Крыму, в этот день объявлен официальный выходной. В 2025 году Курбан-байрам приходится на пятницу, 6 июня. Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
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Курбан-байрам в 2025 году: дата и традиции праздника жертвоприношения

Традиции и история праздника Курбан-байрам

10:58 06.06.2025 (обновлено: 11:52 06.06.2025)
 
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Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе. Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам (торжества по случаю окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан). В этом году Курбан-байрам выпадает на 6 июня.
Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда.
История появления курбана связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сначала он подумал, что это наваждение, но сон неоднократно повторялся. Тогда Ибрахим решил исполнить приказ. В тот момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…". После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертвоприношение). Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался в жертвоприношениях, а лишь испытывал силу веры своего пророка.
Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень любви к Аллаху, обрядом поклонения Богу для мусульман является заклание жертвенного животного. Но не все могут совершать ежегодный хадж в Мекку и принести в священном месте жертву Аллаху, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.
Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения. Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах.
Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Чуть свет они идут в мечеть к утренней молитве. Завтракать до праздничного намаза нельзя. После окончания молитвы, верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Далее мусульмане снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу), в которой разъясняются происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения. После этого принято идти на кладбище и помолиться за умерших. Затем приступают к жертвенному обряду. Время жертвоприношения заканчивается с заходом солнца.
Для жертвы выбирают верблюдов, коров (и быков), буйволов, овец или коз. Верблюд и корова может быть жертвой от одного до семи человек, а овца или коза идет как жертва от имени одного человека (или семьи). Жертву можно приносит не только за живых людей, но и за усопших. Не все животные подходят для ритуала. Им должно быть не менее года, они должны быть здоровы, упитанны и без серьезных изъянов.
Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Поэтому перед жертвоприношением каждый владелец помечает собственное животное (украшениями, специальными знаками), чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди, т.е. Мессии, и воскресения мертвых, когда стада жертвенных животных будут толпиться у входа на Сират. Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови принесенного в жертву животного.
Мясо делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. Можно угощать мясом и немусульман. При этом нельзя расплачиваться мясом, шкурой и другими частями курбана, а также продавать их.
После заклания животного устраивается ритуальная трапеза, на которую приглашают как можно больше людей, в первую очередь бедных и голодных. Из жертвенного мяса в различных странах готовят традиционные блюда. Очень распространена баранина. Из нее готовят тажин, наргиси кофтай, рагу с тыквой, подорожником, сладким картофелем и нутом, кима каледжи. Также готовят плов, шашлык, лагман, манты, бешбармак и многие другие блюда.
Особое место на праздничном столе отведено сладостям, которыми принято украшать столы и одаривать детей. В Курбан-байрам выпечка готовится с добавлением миндаля и изюма: это всевозможные восточные печенья, пироги и бисквиты.
Категорически запрещен алкоголь, это считается особым кощунством и глумлением над принципами ислама.
В дни праздника принято делать подарки и принимать гостей.
В девяти регионах России, в том числе и Крыму, в этот день объявлен официальный выходной. В 2025 году Курбан-байрам приходится на пятницу, 6 июня.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
 
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