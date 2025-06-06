Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз

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Только после этого начинается жертвенный обряд. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату