Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам
В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам
В этом году он выпал на 6 июня
В этом году он выпал на 6 июня
Указом главы Крыма Сергея Аксенова эта пятница стала для крымчан выходным днем
Указом главы Крыма Сергея Аксенова эта пятница стала для крымчан выходным днем
Намаз в честь Курбан-байрама в Соборной мечети Крыма начался в 6 утра
Намаз в честь Курбан-байрама в Соборной мечети Крыма начался в 6 утра
Это первый такой масштабный сбор за всю историю мечети
Это первый такой масштабный сбор за всю историю мечети
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе
Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе
Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам
Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам
Считается, что сущностью Курбан-байрама является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда
Считается, что сущностью Курбан-байрама является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда
Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения
Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения
Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах
Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах
Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра
Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра
После молитв в мечети принято идти на кладбище и помолиться за умерших
После молитв в мечети принято идти на кладбище и помолиться за умерших
Только после этого начинается жертвенный обряд. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату
Только после этого начинается жертвенный обряд. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату