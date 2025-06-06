Рейтинг@Mail.ru
Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20250606/kurban-bayram-2025-v-sobornoy-mecheti-kryma-prokhodit-prazdnichnyy-namaz-1146992502.html
Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз
Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз
В Соборной мечети Крыма утром в пятницу проходит намаз в честь празднования Курбан-байрама. На чтение молитвы собрались сотни мусульман. Фото с праздничной молитвы смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
2025-06-06T07:43
2025-06-06T08:29
фотоленты
фото
крым
симферополь
соборная мечеть
курбан-байрам в крыму
курбан-байрам
праздники и памятные даты
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146989854_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ab3d6c11a23bef19beff949fcb17e86.jpg
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1146989854_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c546512ceee0283e70e3416bdd40d04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, крым, симферополь, соборная мечеть, курбан-байрам в крыму, курбан-байрам, праздники и памятные даты, религия, мусульмане
Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз

В Соборной мечети Крыма проходит намаз в честь празднования Курбан-байрама

07:43 06.06.2025 (обновлено: 08:29 06.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
В Соборной мечети Крыма утром в пятницу проходит намаз в честь празднования Курбан-байрама. На чтение молитвы собрались сотни мусульман. Фото с праздничной молитвы смотрите в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
1 из 13

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В этом году он выпал на 6 июня

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
2 из 13

В этом году он выпал на 6 июня

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Указом главы Крыма Сергея Аксенова эта пятница стала для крымчан выходным днем

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
3 из 13

Указом главы Крыма Сергея Аксенова эта пятница стала для крымчан выходным днем

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Намаз в честь Курбан-байрама в Соборной мечети Крыма начался в 6 утра

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
4 из 13

Намаз в честь Курбан-байрама в Соборной мечети Крыма начался в 6 утра

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Это первый такой масштабный сбор за всю историю мечети

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
5 из 13

Это первый такой масштабный сбор за всю историю мечети

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
6 из 13

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения у мусульман, который является одним из главных в исламе

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
7 из 13

Он не имеет постоянной даты и отмечается по окончанию хаджа через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман – Ураза-байрам

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Считается, что сущностью Курбан-байрама является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
8 из 13

Считается, что сущностью Курбан-байрама является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" путем обряда

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
9 из 13

Наиболее благочестивые мусульмане постятся 10 дней до наступления праздника жертвоприношения

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
10 из 13

Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть они проводят в молитвах

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
11 из 13

Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

После молитв в мечети принято идти на кладбище и помолиться за умерших

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
12 из 13

После молитв в мечети принято идти на кладбище и помолиться за умерших

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Только после этого начинается жертвенный обряд. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату

В Крыму отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам
13 из 13

Только после этого начинается жертвенный обряд. Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
ФотолентыФотоКрымСимферопольСоборная мечетьКурбан-байрам в КрымуКурбан-байрамПраздники и памятные датыРелигияМусульмане
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59РФ добьется восстановления прав русскоязычных людей на Украине – Лавров
09:46Смертельное ДТП в Крыму: рейсовый автобус столкнулся с иномаркой
09:39Чиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве
09:11По пушкинским местам: по Крыму вслед за поэтом
08:43Один из ближайших пяти лет может стать самым теплым в истории
08:30Удары по Украине сегодня – в Киеве пылают пожары
08:00Над Черным морем сбили три украинских управляемых ракеты
07:43Курбан-байрам-2025: в Соборной мечети Крыма проходит праздничный намаз
07:15ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
07:06Атака ВСУ на Тульскую и Калужскую области – что известно
00:01Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 июня
23:58Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
23:41Воздушная тревога в Севастополе объявлена в четвертый раз
23:23Отбой воздушной тревоги в Севастополе
23:16Воздушная тревога в Севастополе объявлена в третий раз
23:11В Севастополе закрыли рейд
23:07Подрыв ж/д пути под Воронежем и атаки ВСУ на регионы России – главное
22:58Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
22:40В селе под Симферополем построят новый детский сад
Лента новостейМолния