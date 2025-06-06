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Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Крымский мост закрыт для транспорта
Крымский мост закрыт для транспорта - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Крымский мост закрыт для транспорта
Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T15:39
2025-06-06T15:40
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
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краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, логистика, новости крыма
Крымский мост закрыт для транспорта

Крымский мост закрыт для движения транспорта

15:39 06.06.2025 (обновлено: 15:40 06.06.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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