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Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа
Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа
Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T19:29
2025-06-06T19:30
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был закрыт в пятницу в 15:39. Ограничения действовали почти четыре часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
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РИА Новости Крым
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96
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Крымский мост открыт для проезда спустя четыре часа

Крымский мост открыли для проезда транспорта

19:29 06.06.2025 (обновлено: 19:30 06.06.2025)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыли после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост был закрыт в пятницу в 15:39. Ограничения действовали почти четыре часа.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – казано в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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