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Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения
Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения
На Крымском мосту проезда ожидают 470 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Пробки перед досмотровыми пунктами образовались после четырехчасового запрета на... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T20:10
2025-06-06T20:10
2025-06-06T20:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезда ожидают 470 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Пробки перед досмотровыми пунктами образовались после четырехчасового запрета на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был закрыт в пятницу в 15:39. Ограничения сняли спустя почти четыре часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения
На Крымском мосту сейчас проезда ожидают 470 машин со стороны Керчи и Тамани