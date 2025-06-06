https://crimea.ria.ru/20250606/krymskiy-most-aktualnye-dannye-po-ocheredyam-posle-priostanovki-dvizheniya-1147010321.html

Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения

Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Крымский мост: актуальные данные по очередям после приостановки движения

На Крымском мосту проезда ожидают 470 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Пробки перед досмотровыми пунктами образовались после четырехчасового запрета на... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T20:10

2025-06-06T20:10

2025-06-06T20:10

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. На Крымском мосту проезда ожидают 470 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Пробки перед досмотровыми пунктами образовались после четырехчасового запрета на проезд. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост был закрыт в пятницу в 15:39. Ограничения сняли спустя почти четыре часа.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма