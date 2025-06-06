https://crimea.ria.ru/20250606/kak-krymskie-tatary-pomogayut-ukreplyat-svyazi-rossii-i-uzbekistana-1146970262.html

Как крымские татары помогают укреплять связи России и Узбекистана

Как крымские татары помогают укреплять связи России и Узбекистана - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Как крымские татары помогают укреплять связи России и Узбекистана

Крымские татары, являясь частью большой многонациональной семьи Крыма и всей России, играют особую роль в укреплении дипломатических, культурных и экономических РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T18:43

2025-06-06T18:43

2025-06-06T18:43

радио "спутник в крыму"

крымские татары

ибраим ширин

узбекистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Крымские татары, являясь частью большой многонациональной семьи Крыма и всей России, играют особую роль в укреплении дипломатических, культурных и экономических связей нашей страны с Узбекистаном, который стал для многих представителей крымско-татарского народа вторым домом более 80 лет назад. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госсовета РК Ибраим Ширин.Нужны несколько мостовШирин напомнил, что Узбекистан и крымские татары имеют общую историю, начавшуюся вследствие депортации в 1944 году."И, с одной стороны, это история очень плачевная и больная. Но с другой, это история того, что мы жили в Узбекистане, и очень много сил вложили крымские татары в эту республику. Были и ученые, и люди в большой политике, и хозяйственные деятели, и люди искусства – во всех аспектах жизнедеятельности крымские татары занимали свою нишу", – сказал Ширин.Много кто вернулся в Крым, когда представилась такая возможность, но немало и тех, кто остался, укоренил там свой род, и для них и их потомков Узбекистан уже родной, добавил он.При этом добрая память между людьми осталась, и крымские татары из Крыма поддерживают связи с представителями своего народа в Узбекистане, а все они принадлежат большой крымско-татарской семье России – этносу, вложившему существенный вклад в ее развитие на протяжении веков, заметил он."И в Узбекистане много русских, которые там себя комфортно чувствуют. Они есть на руководящих постах, много директоров школ – там наши русские школы. Работы много. И мы должны еще больше пропагандировать нашу дружбу и строить не один мост, а несколько мостов", – подчеркнул Ширин.Для Крыма и соотечественниковРабота по укреплению дипломатических, культурных и экономических связей Крыма и всей России с Узбекистаном сегодня не просто продолжается, а усиливается, отметил он.Одним из очередных ее этапов стал рабочий визит крымской делегации в центральноазиатскую республику в конце мая, в рамках проведения Дней культуры России в Узбекистане. Возглавил ее постпред РК при президенте России Георгий Мурадов."Поездка оказалась очень позитивной. Мы были в Ташкенте, потом еще был Самарканд и Бухара. И во всех городах мы встречались с крымскими татарами, нашими диаспорами", – рассказал Ширин.Среди многих вопросов крымская делегация обсуждала взаимодействие в торгово-экономических отношениях при содействии торгпредства России в Узбекистане.Также было предложено направлять в Крым молодых людей для получения образования в сфере виноделия, обмена опытом и выстраивания новых отношений в бизнесе, добавил он.Чтобы помнилиВ рамках мероприятий презентовали и первый том альманаха "Крымские татары в Узбекистане". Просьба выпустить такую книгу звучала во время предыдущего приезда крымчан от многих крымско-татарских соотечественников, проживающих в Республике Узбекистан, отметил Ширин.Еще одна просьба крымско-татарских соотечественников касалась проектирования и установки памятника, который символизировал бы историческую связь крымских татар с Узбекистаном. И на этот раз делегация из Крыма уже смогла передать его форэскиз.Его выполнил скульптор Айдер Алиев, автор памятника дважды Герою Советского Союза, знаменитому летчику из Крыма Амет-Хану Султану в Симферополе, памятника выдающемуся детскому хирургу Гирею Баирову в Алуште и многих других в Крыму и Узбекистане.Разработанное концептуальное предложение скульптуры передали в Ташкенте Национальной культурной организации "Авдет", которая занимается делами крымско-татарской общины, уточнил Ширин. "Мы назвали этот памятник "Дети Крыма. Возрождение", потому что в Узбекистан были депортированы в большей своей части старики, дети и женщины. А служить он будет нашей доброй памяти о том, что узбекский народ принял крымско-татарский, дал ему возможность сохранить свою идентичность, помог людям встать на ноги и даже вернуться домой, в Крым", - подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хадж и Курбан-байрам — 2025 Меджлис* спекулирует на теме депортации ради личных амбиций – мнение Зеленскому ответили на слова об "освобождении" Крыма и крымских татар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымские татары, ибраим ширин, узбекистан, новости крыма, крым, мнения, крым многонациональный