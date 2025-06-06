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Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России
Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России
Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T12:32
2025-06-06T12:58
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "восток"
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, а минувшую неделю бойцы "Востока" разбили четыре механизированных, горно-штурмовую, десантно-штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Потери противника превысили 1240 солдат, уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.В течение недели под контроль российских сил перешли также Кондратовка, Андреевка и Алексеевка, Водолаги в Сумской области, а также Редкодуб и Новополи в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", вооруженные силы россии
Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России

Армия России освободила Федоровку в ДНР

12:32 06.06.2025 (обновлено: 12:58 06.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Кроме того, а минувшую неделю бойцы "Востока" разбили четыре механизированных, горно-штурмовую, десантно-штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.
Потери противника превысили 1240 солдат, уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.
В течение недели под контроль российских сил перешли также Кондратовка, Андреевка и Алексеевка, Водолаги в Сумской области, а также Редкодуб и Новополи в ДНР.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Восток"Вооруженные силы России
 
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