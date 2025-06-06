https://crimea.ria.ru/20250606/esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-pereshel-pod-kontrol-rossii-1146998547.html

Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России

Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль России

Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T12:32

2025-06-06T12:32

2025-06-06T12:58

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "восток"

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинских боевиков из населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, а минувшую неделю бойцы "Востока" разбили четыре механизированных, горно-штурмовую, десантно-штурмовую, аэромобильную бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.Потери противника превысили 1240 солдат, уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.В течение недели под контроль российских сил перешли также Кондратовка, Андреевка и Алексеевка, Водолаги в Сумской области, а также Редкодуб и Новополи в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", вооруженные силы россии