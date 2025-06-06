https://crimea.ria.ru/20250606/eks-gubernatoru-kurskoy-oblasti-prodlili-arest-1147002507.html

Экс-губернатору Курской области продлили арест

Экс-губернатору Курской области продлили арест - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Экс-губернатору Курской области продлили арест

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили арест до сентября. Об этом со ссылкой на Мещанский суд Москвы пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T15:07

2025-06-06T15:07

2025-06-06T15:07

курская область

москва

суд

происшествия

алексей смирнов

новости

хищение

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову продлили арест до сентября. Об этом со ссылкой на Мещанский суд Москвы пишет РИА Новости.16 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по делу о хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство приграничных фортификаций.Позднее Мещанский суд Москвы на два месяца отправил Алексея Смирнова в СИЗО по делу о мошенничестве.Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года – сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. В декабре он подал в отставку, заявив, что переходит на другую работу.Алексей Дедов занимал пост вице-губернатора Курской области с 2021 года. В мае 2024-го, после назначения Смирнова врио губернатора, стал временно исполняющим обязанности его первого заместителя, а 8 октября его утвердили в должности. В обязанности Дедова входило курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также контроль за тарифами и ценами. Подал в отставку в конце января, причиной также назвал переход на новое место работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, москва, суд, происшествия, алексей смирнов, новости, хищение, приговор