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Два подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Два подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве
Два подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Два подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве
В Москве в пятницу саперы исследовали сразу два автомобиля, которые находились в 500 метрах друг от друга. Под днищами машин были обнаружены подозрительные... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T19:42
2025-06-06T19:29
москва
безопасность
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россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Москве в пятницу саперы исследовали сразу два автомобиля, которые находились в 500 метрах друг от друга. Под днищами машин были обнаружены подозрительные предметы, пишет РИА Новости.Первый предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, саперы изъяли из-под иномарки во дворе жилого дома на западе столицы.В Telegram-каналах появились данные о том, что машина может принадлежать депутату из Крыма Виталию Десятнику. Однако, по его словам, эту иномарку он продал несколько лет назад.Второй предмет обнаружен вечером в пятницу под днищем BMW X6 на парковке на западе Москвы в 500 метрах от первой находки, утверждает агентство."Парковка находится примерно в 500 метрах от двора, где ранее под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его изъяли саперы и поместили в специальный бронированный контейнер", - указывает РИА Новости.На асфальте под BMW лежит небольшой предмет, говорится в публикации РИА Новости. Его сначала осмотрел робот, затем к работе приступил и сапер. Территория парковки оцеплена, дежурит МЧС и полиция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), россия, новости
Два подозрительных предмета за день обнаружили под днищами авто в Москве

В Москве саперы обнаружили под днищами машин подозрительные предметы

19:42 06.06.2025
 
© РИА НовостиНа парковке на западе Москвы нашли еще один подозрительный предмет. Кадр видео
На парковке на западе Москвы нашли еще один подозрительный предмет. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В Москве в пятницу саперы исследовали сразу два автомобиля, которые находились в 500 метрах друг от друга. Под днищами машин были обнаружены подозрительные предметы, пишет РИА Новости.
Первый предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство, саперы изъяли из-под иномарки во дворе жилого дома на западе столицы.
В Telegram-каналах появились данные о том, что машина может принадлежать депутату из Крыма Виталию Десятнику. Однако, по его словам, эту иномарку он продал несколько лет назад.
"Эта машина была продана несколько лет назад и вообще была оформлена не на меня, а на супругу. Они (покупатели - ред.) - москвичи, приехали за ней и сразу, как уехали, переоформили на себя" , - цитирует Десятника РИА Новости.
Второй предмет обнаружен вечером в пятницу под днищем BMW X6 на парковке на западе Москвы в 500 метрах от первой находки, утверждает агентство.
"Парковка находится примерно в 500 метрах от двора, где ранее под колесом Kia Optima нашли подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Его изъяли саперы и поместили в специальный бронированный контейнер", - указывает РИА Новости.
На асфальте под BMW лежит небольшой предмет, говорится в публикации РИА Новости. Его сначала осмотрел робот, затем к работе приступил и сапер. Территория парковки оцеплена, дежурит МЧС и полиция.
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МоскваБезопасностьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)РоссияНовости
 
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