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ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва - РИА Новости Крым, 06.06.2025
ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
Тепловоз сошел с рельсов в Прохоровском районе Белгородской области. О ЧП сообщил губернатор региона Владислав Гладков. РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T07:15
2025-06-06T07:27
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
поезд
новости
взрыв
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Тепловоз сошел с рельсов в Прохоровском районе Белгородской области. О ЧП сообщил губернатор региона Владислав Гладков.По данным губернатора, никто не пострадал. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.В результате инцидента движение поездов было задержано на 2,5 часа, однако на данный момент составы следуют в графике, добавил он.Это уже не первый случай с начала июня повреждения железнодорожных путей в России.Накануне в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в результате подрыва взрывного устройства. Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Глава Следкома России Александр Бастрыкин, докладывая президенту Владимиру Путину, отметил, что эти теракты были организованы украинскими спецслужбами. Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.Тогда же произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, поезд, новости, взрыв, вячеслав гладков
ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва

В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги – Гладков

07:15 06.06.2025 (обновлено: 07:27 06.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Тепловоз сошел с рельсов в Прохоровском районе Белгородской области. О ЧП сообщил губернатор региона Владислав Гладков.

"Произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Часть железнодорожного полотна повреждена", - написал он в Telegram.

По данным губернатора, никто не пострадал. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.
В результате инцидента движение поездов было задержано на 2,5 часа, однако на данный момент составы следуют в графике, добавил он.
Это уже не первый случай с начала июня повреждения железнодорожных путей в России.
Накануне в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в результате подрыва взрывного устройства. Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин, докладывая президенту Владимиру Путину, отметил, что эти теракты были организованы украинскими спецслужбами. Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.
Тогда же произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияПоездНовостиВзрывВячеслав Гладков
 
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