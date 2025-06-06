ЧП в Белгородской области: тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва
В Белгородской области тепловоз сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги – Гладков
07:15 06.06.2025 (обновлено: 07:27 06.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Тепловоз сошел с рельсов в Прохоровском районе Белгородской области. О ЧП сообщил губернатор региона Владислав Гладков.
"Произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации - в результате заложенного под рельсы взрывного устройства. Часть железнодорожного полотна повреждена", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, никто не пострадал. Ремонтная бригада приступила к восстановлению поврежденного участка пути.
В результате инцидента движение поездов было задержано на 2,5 часа, однако на данный момент составы следуют в графике, добавил он.
Это уже не первый случай с начала июня повреждения железнодорожных путей в России.
Накануне в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в результате подрыва взрывного устройства. Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин, докладывая президенту Владимиру Путину, отметил, что эти теракты были организованы украинскими спецслужбами. Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.
Тогда же произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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