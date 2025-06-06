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ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено
ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено - РИА Новости Крым, 06.06.2025
ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено
В Белгородской области полностью восстановлено движение поездов после схода тепловоза из-за подрыва железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T12:25
2025-06-06T12:25
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
юго-восточная железная дорога
железная дорога
поезд
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области полностью восстановлено движение поездов после схода тепловоза из-за подрыва железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-восточной железной дороги.Утром 6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе региона тепловоз сошел с рельсов. Предварительной причиной повреждение железнодорожного полотна он назвал заложенное под рельсы взрывное устройство. Из-за ЧП был задержан ряд пассажирских поездов на 2,5 часа.Это не первый с начала июня факт повреждения железнодорожных путей в России.Накануне в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в результате подрыва взрывного устройства. Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Глава Следкома России Александр Бастрыкин, докладывая президенту Владимиру Путину, отметил, что эти теракты были организованы украинскими спецслужбами. Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.Тогда же произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, юго-восточная железная дорога, железная дорога, поезд, новости
ЧП в Белгородской области: движение поездов восстановлено

В Белгородской области восстановили движение поездов после подрыва железной дороги

12:25 06.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Белгородской области полностью восстановлено движение поездов после схода тепловоза из-за подрыва железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-восточной железной дороги.
Утром 6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе региона тепловоз сошел с рельсов. Предварительной причиной повреждение железнодорожного полотна он назвал заложенное под рельсы взрывное устройство. Из-за ЧП был задержан ряд пассажирских поездов на 2,5 часа.
"Движение поездов на перегоне Прохоровка – Беленихино в Белгородской области полностью восстановлено.
Это не первый с начала июня факт повреждения железнодорожных путей в России.
Накануне в Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения железнодорожного полотна в результате подрыва взрывного устройства. Три поезда в Крым и два из Крыма были остановлены из-за происшествия, движение было возобновлено около 14:00.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Глава Следкома России Александр Бастрыкин, докладывая президенту Владимиру Путину, отметил, что эти теракты были организованы украинскими спецслужбами. Произошедшее в Брянской области российский лидер навал целенаправленным ударом по гражданским людям, что является терроризмом.
Тогда же произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияЮго-Восточная железная дорогаЖелезная дорогаПоездНовости
 
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