https://crimea.ria.ru/20250606/chinovnik-administratsii-yalty-zaderzhan-po-obvineniyu-v-moshennichestve-1146994285.html

Чиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве

Чиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Чиновник администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве

Замначальника отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты задержан по обвинению в... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T09:39

2025-06-06T09:39

2025-06-06T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Замначальника отдела по предоставлению земельных участков департамента имущественных и земельных отношений администрации Ялты задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и региональное Управление ФСБ России.По данным ведомств, в апреле этого года чиновник предложил обратившемуся к нему местному жителю увеличить его земельный участок за счет муниципальных земель. Взамен он потребовал от ялтинца 400 тысяч рублей якобы для передачи должностным лицам администрации.Но передавать деньги фигурант никому не собирался, поскольку знал, что препятствий к перераспределению обещанного участка нет.Сотрудники УФСБ задержали мужчину с поличным, когда он получал взятку.В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.Фигурант дал признательные показания. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до шести лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-мэр Керчи арестован по подозрению в махинациях с землей На Кубани первый замминистра задержан за мошенничество на 4 млн рублей В Севастополе осудили экс-адвоката за обман клиентов почти на 12 млн

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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