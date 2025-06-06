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Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение
Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение
Конфликт с бизнесменом Илоном Маском станет сильным ударом по имиджу президента США Дональда Трампа и в целом ослабит позиции команды главы Белого дома. Такое... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T12:10
2025-06-06T12:10
дональд трамп
илон маск
сша
политика
в мире
алексей пушков
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Конфликт с бизнесменом Илоном Маском станет сильным ударом по имиджу президента США Дональда Трампа и в целом ослабит позиции команды главы Белого дома. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По словам сенатора, конфликты в команде Трампа были бичом его первого президентства и теперь вновь ослабляют его позиции."Демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на этом конфликте свой политический капитал. Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг - на радость своим врагам", - считает Пушков.Возможно, в конфликте виноват прежде всего Маск, который пошел вразнос, но в политическом отношении ударит он в основном по Трампу как президенту США, добавил сенатор.Конфликт Трампа и МаскаОтношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.При этом на днях Маск раскритиковал некоторые законы и решения президента США. В частности, он назвал "омерзительным и возмутительным" законопроект президента о сокращении государственных расходов. Он добавил, что подобная инициатива "увеличит и без того гигантский дефицит бюджета", а также "обременит граждан Америки непосильным долгом".Трамп со своей стороны выразил разочарование Маском, заявив, что тот перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу Департамента и "сошел с ума". Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии. "Бизнесмен в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Маск также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, илон маск, сша, политика, в мире, алексей пушков, мнения
Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение

Конфликт с Маском станет сильным ударом по имиджу Трампа – сенатор Пушков

12:10 06.06.2025
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент Дональд Трамп с Илоном Маском в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп с Илоном Маском в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Конфликт с бизнесменом Илоном Маском станет сильным ударом по имиджу президента США Дональда Трампа и в целом ослабит позиции команды главы Белого дома. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
"Трамп "посыпался": он не сумел удержать свои отношения с Маском, которые были одной из несущих конструкций его власти. Конфликт между ними - сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом… Это сильный удар по президентству Трампа", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, конфликты в команде Трампа были бичом его первого президентства и теперь вновь ослабляют его позиции.
"Демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на этом конфликте свой политический капитал. Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг - на радость своим врагам", - считает Пушков.
Возможно, в конфликте виноват прежде всего Маск, который пошел вразнос, но в политическом отношении ударит он в основном по Трампу как президенту США, добавил сенатор.

Конфликт Трампа и Маска

Отношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.
При этом на днях Маск раскритиковал некоторые законы и решения президента США. В частности, он назвал "омерзительным и возмутительным" законопроект президента о сокращении государственных расходов. Он добавил, что подобная инициатива "увеличит и без того гигантский дефицит бюджета", а также "обременит граждан Америки непосильным долгом".
Трамп со своей стороны выразил разочарование Маском, заявив, что тот перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу Департамента и "сошел с ума". Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии. "
Бизнесмен в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Маск также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
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Дональд ТрампИлон МаскСШАПолитикаВ миреАлексей ПушковМнения
 
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