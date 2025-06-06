https://crimea.ria.ru/20250606/chem-obernetsya-dlya-trampa-konflikt-s-maskom--mnenie-1146998048.html

Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение

Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Чем обернется для Трампа конфликт с Маском – мнение

Конфликт с бизнесменом Илоном Маском станет сильным ударом по имиджу президента США Дональда Трампа и в целом ослабит позиции команды главы Белого дома. Такое... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T12:10

2025-06-06T12:10

2025-06-06T12:10

дональд трамп

илон маск

сша

политика

в мире

алексей пушков

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Конфликт с бизнесменом Илоном Маском станет сильным ударом по имиджу президента США Дональда Трампа и в целом ослабит позиции команды главы Белого дома. Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.По словам сенатора, конфликты в команде Трампа были бичом его первого президентства и теперь вновь ослабляют его позиции."Демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на этом конфликте свой политический капитал. Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг - на радость своим врагам", - считает Пушков.Возможно, в конфликте виноват прежде всего Маск, который пошел вразнос, но в политическом отношении ударит он в основном по Трампу как президенту США, добавил сенатор.Конфликт Трампа и МаскаОтношения Трампа и Маска обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.При этом на днях Маск раскритиковал некоторые законы и решения президента США. В частности, он назвал "омерзительным и возмутительным" законопроект президента о сокращении государственных расходов. Он добавил, что подобная инициатива "увеличит и без того гигантский дефицит бюджета", а также "обременит граждан Америки непосильным долгом".Трамп со своей стороны выразил разочарование Маском, заявив, что тот перестал эффективно выполнять свои обязанности, когда курировал работу Департамента и "сошел с ума". Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии. "Бизнесмен в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Маск также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, илон маск, сша, политика, в мире, алексей пушков, мнения