https://crimea.ria.ru/20250606/azorskiy-antitsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-pyatnitsu-1146957481.html

Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу

Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу

В пятницу Азорский антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в Крыму, поэтому по-прежнему будет солнечно и малооблачно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T00:01

2025-06-06T00:01

2025-06-06T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0b/1138030105_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3e7d3a80da2365796d3827a334d8c455.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В пятницу Азорский антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в Крыму, поэтому по-прежнему будет солнечно и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем от +27 до +30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250531/v-sevastopole-sozdali-neyroset-dlya-dolgosrochnogo-prognoza-pogody-1146844054.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр