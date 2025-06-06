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Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу
Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу
В пятницу Азорский антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в Крыму, поэтому по-прежнему будет солнечно и малооблачно. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T00:01
2025-06-06T00:01
2025-06-06T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
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ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В пятницу Азорский антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в Крыму, поэтому по-прежнему будет солнечно и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем от +27 до +30.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азорский антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в пятницу
В Крыму в пятницу солнечно и до +32 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В пятницу Азорский антициклон продолжит оказывать влияние на погоду в Крыму, поэтому по-прежнему будет солнечно и малооблачно. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью +10…+15 градусов, на побережье до +18, днем +27…+32 градуса, в горах +19…+24", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +18...+20 градусов, днем от +27 до +30.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.
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