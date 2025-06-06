https://crimea.ria.ru/20250606/ataka-vsu-ni-pri-chem-v-tule-rasskazali-o-postradavshikh--1146996626.html

Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших

Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших

Трое человек, которые пострадали в Тульской области, получили травмы не из-за ударов ВСУ, а по причине производственной аварии. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T10:48

2025-06-06T10:48

2025-06-06T10:48

тульская область

происшествия

дмитрий миляев

беспилотник (бпла, дрон)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Трое человек, которые пострадали в Тульской области, получили травмы не из-за ударов ВСУ, а по причине производственной аварии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.Утром в пятницу он сообщал об атаке украинских беспилотников на регион. По данным главы региона, было известно о трех пострадавших.Миляев добавил, что от атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди. Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия, дмитрий миляев, беспилотник (бпла, дрон), новости, россия