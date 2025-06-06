https://crimea.ria.ru/20250606/ataka-vsu-ni-pri-chem-v-tule-rasskazali-o-postradavshikh--1146996626.html
Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших
Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших
Трое человек, которые пострадали в Тульской области, получили травмы не из-за ударов ВСУ, а по причине производственной аварии. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T10:48
2025-06-06T10:48
2025-06-06T10:48
тульская область
происшествия
дмитрий миляев
беспилотник (бпла, дрон)
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140441343_0:143:2930:1791_1920x0_80_0_0_85d0d83aedefb9d275b351d40f28d9de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Трое человек, которые пострадали в Тульской области, получили травмы не из-за ударов ВСУ, а по причине производственной аварии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.Утром в пятницу он сообщал об атаке украинских беспилотников на регион. По данным главы региона, было известно о трех пострадавших.Миляев добавил, что от атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД".Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди. Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
тульская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/12/1140441343_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_64384db112548d9a0059c8465810e453.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, происшествия, дмитрий миляев, беспилотник (бпла, дрон), новости, россия
Атака ВСУ ни при чем: в Туле рассказали о пострадавших
В Тульской области три человека ранены в результате производственной аварии - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Трое человек, которые пострадали в Тульской области, получили травмы не из-за ударов ВСУ, а по причине производственной аварии. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Утром в пятницу он сообщал об атаке
украинских беспилотников на регион. По данным главы региона, было известно о трех пострадавших.
"По итогам работы оперативной группы установлено, что причиной получения травм людьми минувшей ночью стала производственная авария", - написал он в Telegram.
Миляев добавил, что от атаки БПЛА никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.
В ночь на пятницу силы ПВО отразили атаку 174 украинских беспилотника на Брянскую, Ростовскую, Саратовскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Тульскую, Белгородскую, Тамбовскую области, Московский регион и Крым.
Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты "Нептун-МД"
.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что обломки БПЛА упали на дорогу и повредили четыре авто, в которых находились люди.
Кроме того, в Энгельсе при беспилотной атаке
повреждена многоэтажка и произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Пострадавших нет. сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.