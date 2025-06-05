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Затяжное штормовое объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Затяжное штормовое объявили в Крыму
Затяжное штормовое объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Затяжное штормовое объявили в Крыму
Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6-9 июня. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T18:16
2025-06-05T18:10
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6-9 июня. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В МЧС уточнили, что 7, 8, 9 июня в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности."Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", – дали советы в МЧС.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывыБезопасный отдых – советы МЧС России в КрымуВ Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Затяжное штормовое объявили в Крыму

В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение

18:16 05.06.2025
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6-9 июня. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западных районах Крыма 6 июня сохранится высокая пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В МЧС уточнили, что 7, 8, 9 июня в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.

В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

"Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", – дали советы в МЧС.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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