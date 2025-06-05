Затяжное штормовое объявили в Крыму
В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6-9 июня. Об этом сообщили в республиканском МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в западных районах Крыма 6 июня сохранится высокая пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В МЧС уточнили, что 7, 8, 9 июня в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
"Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", – дали советы в МЧС.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
"Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", – дали советы в МЧС.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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