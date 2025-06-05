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Затяжное штормовое объявили в Крыму

Затяжное штормовое объявили в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Затяжное штормовое объявили в Крыму

Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6-9 июня. Об этом сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T18:16

2025-06-05T18:16

2025-06-05T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым объявлено на 6-9 июня. Об этом сообщили в республиканском МЧС.В МЧС уточнили, что 7, 8, 9 июня в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.С 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности."Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными", – дали советы в МЧС.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в ведомстве. За нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту лесов: готовятся противопожарные разрывыБезопасный отдых – советы МЧС России в КрымуВ Крыму на пожарах погибли более 30 человек с начала года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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