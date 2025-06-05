https://crimea.ria.ru/20250605/vsu-udarili-dronami-po-infrastrukture-zaporozhskoy-aes-1146970631.html

ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС

ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.06.2025

ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС

Украинские боевики в четверг в очередной раз атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, удары беспилотников пришлись по крыше здания тренажера РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T15:01

2025-06-05T15:01

2025-06-05T14:53

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

атаки всу

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики в четверг в очередной раз атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, удары беспилотников пришлись по крыше здания тренажера ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.В результате атак никто не пострадал, критических повреждений не зафиксировано.В пресс-службе ЗАЭС уточнили, что здание учебно-тренировочного центра находится в непосредственной близи от площадки станции. Здесь сотрудники в постоянном режиме проходят обучение и повышение квалификации, отрабатывают навыки и действия в нештатных ситуациях.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После ракетного удара ВСУ полностью разрушена ЛЭП на Энергодар ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС во время ротации МАГАТЭ РФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и Украины

заэс (запорожская атомная электростанция)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, атаки всу, новости, происшествия