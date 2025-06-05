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ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025

ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T18:25

2025-06-05T18:25

2025-06-05T18:25

брянская область

александр богомаз

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Он добавил, что в результате удара пострадали трое работников предприятия. Они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в результате украинских атак пострадали трое мирных жителей в Луганской Народной Республике. Враг целенаправленно бил по социальным объектам и гражданским автомобилям.2 июня также три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрацииДрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены троеПри ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)