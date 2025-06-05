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ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области - РИА Новости Крым, 05.06.2025
ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T18:25
2025-06-05T18:25
брянская область
александр богомаз
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Он добавил, что в результате удара пострадали трое работников предприятия. Они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.Ранее сообщалось, что в результате украинских атак пострадали трое мирных жителей в Луганской Народной Республике. Враг целенаправленно бил по социальным объектам и гражданским автомобилям.2 июня также три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Луганске ВСУ ударили по людям возле магазина и администрацииДрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Луганске - ранены троеПри ударе ВСУ по Белгородской области погибла женщина и контужен ребенок
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РИА Новости Крым
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брянская область, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области

Три человека пострадали после атаки ВСУ по сельхозпредприятию в Брянской области

18:25 05.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
Боевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он добавил, что в результате удара пострадали трое работников предприятия. Они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

"Уважаемые жители! Враг подло и бесчеловечно атакует наше приграничье, совершая варварские действия против мирных граждан. Будьте осторожны и бдительны! Берегите себя и своих близких!" – подчеркивает Богомаз.

Ранее сообщалось, что в результате украинских атак пострадали трое мирных жителей в Луганской Народной Республике. Враг целенаправленно бил по социальным объектам и гражданским автомобилям.
2 июня также три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.
1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.
Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.
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