ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Брянской области
Три человека пострадали после атаки ВСУ по сельхозпредприятию в Брянской области
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ с беспилотником
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали дронами сельхозпредприятие в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Он добавил, что в результате удара пострадали трое работников предприятия. Они доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
"Уважаемые жители! Враг подло и бесчеловечно атакует наше приграничье, совершая варварские действия против мирных граждан. Будьте осторожны и бдительны! Берегите себя и своих близких!" – подчеркивает Богомаз.
Ранее сообщалось, что в результате украинских атак пострадали трое мирных жителей в Луганской Народной Республике. Враг целенаправленно бил по социальным объектам и гражданским автомобилям.
2 июня также три мирных жителя, в том числе, пожилые граждане, получили ранения в результате атаки рейсового автобуса в Луганской Народной Республике.
1 июня ВСУ обстреляли западными ракетами Storm Shadow город Краснодон в ЛНР, пострадали мирные граждане.
Ранее в городе Шебекино украинский беспилотник атаковал автобус, ранения получил водитель, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тогда же сообщалось, что пять мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ на автомобили.
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