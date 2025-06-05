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В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке
В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке
В Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. Об этом в своем Тelegram-канале... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T07:21
2025-06-05T07:21
2025-06-05T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. В Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. Об этом в своем Тelegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.По ее словам, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года. Перед выходом на строительную площадку проведено комплексное обследование всей линии стены для определения масштабов повреждения, отметила она.Параллельно работали с ресурсоснабжающими организациями – через участок проходят четыре силовых кабеля "Крымэнерго". По проекту они будут подняты на высоту восемь метров и закреплены на специальных металлических конструкциях, отметила глава администрации.Кроме того, специалисты рассчитывают возможность сохранить восемь взрослых кипарисов, находящихся у кромки парка."На опасных участках установлены ограничивающие знаки, предупреждающие, что ведутся земляные работы и проход запрещен. Прошу быть внимательными и особенно следить за детьми!" – подчеркнула мэр города.Она добавила, что уже зафиксированы случаи, когда люди игнорируют запреты, в том числе с детьми пытаются пройти по огороженной территории.В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняВ Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стенВ Ялте обрушилась подпорная стена в парке
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, ялта, янина павленко, благоустройство, городская среда, новости крыма, подпорные стены в крыму
В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке
В Пионерском парке в Ялте восстанавливают поврежденные потопом подпорные стены
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. В Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. Об этом в своем Тelegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
По ее словам, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года.
Перед выходом на строительную площадку проведено комплексное обследование всей линии стены для определения масштабов повреждения, отметила она.
"Также подготовлено техзадание на разработку инженерных изысканий – для того, чтобы определить, какое необходимо оборудовать гидротехническое дно, нужно бурить порядка пяти скважин глубиной 30 метров", – рассказала Павленко.
Параллельно работали с ресурсоснабжающими организациями – через участок проходят четыре силовых кабеля "Крымэнерго". По проекту они будут подняты на высоту восемь метров и закреплены на специальных металлических конструкциях, отметила глава администрации.
Кроме того, специалисты рассчитывают возможность сохранить восемь взрослых кипарисов, находящихся у кромки парка.
"На опасных участках установлены ограничивающие знаки, предупреждающие, что ведутся земляные работы и проход запрещен. Прошу быть внимательными и особенно следить за детьми!" – подчеркнула мэр города.
Она добавила, что уже зафиксированы случаи, когда люди игнорируют запреты, в том числе с детьми пытаются пройти по огороженной территории.
В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены
в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.
5 апреля в ялтинском поселке Ливадия
также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.
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