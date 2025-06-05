https://crimea.ria.ru/20250605/v-yalte-vosstanavlivayut-razrushennye-podpornye-steny-v-parke-1146946071.html

В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке

В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке

В Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. Об этом в своем Тelegram-канале... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T07:21

2025-06-05T07:21

2025-06-05T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июня – РИА Новости Крым. В Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. Об этом в своем Тelegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.По ее словам, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года. Перед выходом на строительную площадку проведено комплексное обследование всей линии стены для определения масштабов повреждения, отметила она.Параллельно работали с ресурсоснабжающими организациями – через участок проходят четыре силовых кабеля "Крымэнерго". По проекту они будут подняты на высоту восемь метров и закреплены на специальных металлических конструкциях, отметила глава администрации.Кроме того, специалисты рассчитывают возможность сохранить восемь взрослых кипарисов, находящихся у кромки парка."На опасных участках установлены ограничивающие знаки, предупреждающие, что ведутся земляные работы и проход запрещен. Прошу быть внимательными и особенно следить за детьми!" – подчеркнула мэр города.Она добавила, что уже зафиксированы случаи, когда люди игнорируют запреты, в том числе с детьми пытаются пройти по огороженной территории.В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное разрушение подпорных стен: ситуация в Ялте после мощного ливняВ Севастополе начали бурить сваи при ремонте подпорных стенВ Ялте обрушилась подпорная стена в парке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, благоустройство, городская среда, новости крыма, подпорные стены в крыму