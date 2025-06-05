В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии

ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости Крым. Представители 10 стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", передает корреспондент РИА Новости Крым. В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ). Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие". Глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников мероприятия, поблагодарил зарубежных гостей за то, что они не побоялись приехать в Крым.Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.В свою очередь генеральный секретарь "ОГМВ-Евразия" Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым. Основная цель официальной части мероприятия – подписание Декларации о Цели устойчивого развития " Культура и наследие". Эта декларация затем будет передана в ООН. "Наша цель – устойчивое развитие в области культуры. На сегодняшний день этого нет. Это очень важно. Именно в Ялте находится самое большое в Крыму количество объектов культурного наследия – порядка 600", – сказала Янина Павленко журналистам.Международная ассоциация "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля – на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь. Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Помимо официальных мероприятий, участников конференции в Ялте ждет большая экскурсионная программа по Крыму, а также дегустация местных вин и кухонь крымских народов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости Крым. Представители 10 стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ).
Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие".
Глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников мероприятия, поблагодарил зарубежных гостей за то, что они не побоялись приехать в Крым.
"Знаю, что многим из вас было непросто приехать. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать", – сказал он. – Главное – выстроить личные отношения между администрациями городов разных стран".
Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.
В свою очередь генеральный секретарь "ОГМВ-Евразия" Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым.
"Это был вызов. Международная обстановка непростая, не всякий может приехать в Ялту, некоторые отказались из-за логистики, из-за опасений по поводу безопасности, некоторые из-за того, что их правительства не разрешают городам участвовать в конференциях на территориях, которые они считают спорными", – заметил Хазитов.
Основная цель официальной части мероприятия – подписание Декларации о Цели устойчивого развития " Культура и наследие". Эта декларация затем будет передана в ООН.
"Наша цель – устойчивое развитие в области культуры. На сегодняшний день этого нет. Это очень важно. Именно в Ялте находится самое большое в Крыму количество объектов культурного наследия – порядка 600", – сказала Янина Павленко журналистам.
Международная ассоциация "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля – на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь.
Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.
Помимо официальных мероприятий, участников конференции в Ялте ждет большая экскурсионная программа по Крыму, а также дегустация местных вин и кухонь крымских народов.
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