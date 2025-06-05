https://crimea.ria.ru/20250605/v-yalte-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-gorodov-evrazii-1146941349.html

В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии

В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии

Представители 10 стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", передает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T12:15

2025-06-05T12:15

2025-06-05T14:01

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ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости Крым. Представители 10 стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", передает корреспондент РИА Новости Крым. В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ). Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие". Глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников мероприятия, поблагодарил зарубежных гостей за то, что они не побоялись приехать в Крым.Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.В свою очередь генеральный секретарь "ОГМВ-Евразия" Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым. Основная цель официальной части мероприятия – подписание Декларации о Цели устойчивого развития " Культура и наследие". Эта декларация затем будет передана в ООН. "Наша цель – устойчивое развитие в области культуры. На сегодняшний день этого нет. Это очень важно. Именно в Ялте находится самое большое в Крыму количество объектов культурного наследия – порядка 600", – сказала Янина Павленко журналистам.Международная ассоциация "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля – на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь. Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Помимо официальных мероприятий, участников конференции в Ялте ждет большая экскурсионная программа по Крыму, а также дегустация местных вин и кухонь крымских народов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, сергей аксенов, новости крыма, крым, туризм, туризм в крыму