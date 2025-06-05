Рейтинг@Mail.ru
В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250605/v-yalte-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-gorodov-evrazii-1146941349.html
В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии
В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии
Представители 10 стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", передает корреспондент РИА... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T12:15
2025-06-05T14:01
ялта
сергей аксенов
новости крыма
крым
туризм
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146961430_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8fd585146ab9f6aac667193b9b237f00.jpg
ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости Крым. Представители 10 стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", передает корреспондент РИА Новости Крым. В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ). Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие". Глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников мероприятия, поблагодарил зарубежных гостей за то, что они не побоялись приехать в Крым.Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.В свою очередь генеральный секретарь "ОГМВ-Евразия" Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым. Основная цель официальной части мероприятия – подписание Декларации о Цели устойчивого развития " Культура и наследие". Эта декларация затем будет передана в ООН. "Наша цель – устойчивое развитие в области культуры. На сегодняшний день этого нет. Это очень важно. Именно в Ялте находится самое большое в Крыму количество объектов культурного наследия – порядка 600", – сказала Янина Павленко журналистам.Международная ассоциация "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля – на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь. Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Помимо официальных мероприятий, участников конференции в Ялте ждет большая экскурсионная программа по Крыму, а также дегустация местных вин и кухонь крымских народов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250528/v-yalte-otkrylas-xi-vystavka-rossiyskikh-proizvoditeley-rosekspokrym-1146770739.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146961430_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fceb1c394f398e08aa4c111efe275eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, сергей аксенов, новости крыма, крым, туризм, туризм в крыму
В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии

Представители 10 стран в Ялте подпишут документ об охране культурного наследия для ООН

12:15 05.06.2025 (обновлено: 14:01 05.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМеждународная конференция городов Евразии "Потенциал туризма - ставка на наследие" в Ялте
Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости Крым. Представители 10 стран мира собрались в Ялте на международную конференцию городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие", передает корреспондент РИА Новости Крым.
В мероприятии принимают участие главы городов, представители местных и региональных властей, ассоциаций, специалисты в области культуры, туризма и международных отношений стран Евразии. В числе организаторов конференции – всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ).
Представители России, Аргентины, Испании, Германии, Мексики и Турции в том числе примут Декларацию о Цели устойчивого развития "Культура и наследие".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМеждународная конференция городов Евразии "Потенциал туризма - ставка на наследие" в Ялте
Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Глава Крыма Сергей Аксенов, приветствуя участников мероприятия, поблагодарил зарубежных гостей за то, что они не побоялись приехать в Крым.

"Знаю, что многим из вас было непросто приехать. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать", – сказал он. – Главное – выстроить личные отношения между администрациями городов разных стран".

Аксенов отметил, что в Крыму находится более 5 тысяч объектов культурного наследия, здесь есть, что посмотреть.
В свою очередь генеральный секретарь "ОГМВ-Евразия" Расих Хазитов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что организация такого мероприятия, идея которого принадлежит главе администрации Ялты Янине Павленко, была делом непростым.

"Это был вызов. Международная обстановка непростая, не всякий может приехать в Ялту, некоторые отказались из-за логистики, из-за опасений по поводу безопасности, некоторые из-за того, что их правительства не разрешают городам участвовать в конференциях на территориях, которые они считают спорными", – заметил Хазитов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте
1 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте
2 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте
3 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте
4 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

Международная конференция городов Евразии Потенциал туризма - ставка на наследие в Ялте
5 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5

Международная конференция городов Евразии "Потенциал туризма – ставка на наследие" в Ялте

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Основная цель официальной части мероприятия – подписание Декларации о Цели устойчивого развития " Культура и наследие". Эта декларация затем будет передана в ООН.
"Наша цель – устойчивое развитие в области культуры. На сегодняшний день этого нет. Это очень важно. Именно в Ялте находится самое большое в Крыму количество объектов культурного наследия – порядка 600", – сказала Янина Павленко журналистам.
Международная ассоциация "ОГМВ-Евразия" является партнером ООН. Российская сторона считает Ялту местом проведения конференции в год 80-летия Великой Победы весьма символичным, ведь знаменитая Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля – на которой было принято решение о создании ООН, прошла именно здесь.
Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Организация Объединенных Наций признает ОГМВ в качестве главного партнера по работе с местными властями. ОГМВ объединяет более 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.
Помимо официальных мероприятий, участников конференции в Ялте ждет большая экскурсионная программа по Крыму, а также дегустация местных вин и кухонь крымских народов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Ялте открылась XI выставка российских производителей РосЭкспоКрым - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
28 мая, 11:34
В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым"
 
ЯлтаСергей АксеновНовости КрымаКрымТуризмТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС
14:52Жительница Ялты получила 17 лет колонии за госизмену
14:34Крымская молодежь назвала демографию главной проблемой России
14:16Против России развязана война на уничтожение – Аксенов
13:58Движение поездов в Крым полностью возобновлено
13:44В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
13:35Когда восстановят подачу электроэнергии в Херсонской области
13:25Ж/д путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва - ФСБ
13:19Новости СВО: Киев лишился еще 1400 боевиков за сутки
13:05Поезда в Крым задерживаются из-за происшествия в Воронежской области
12:49В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева
12:31В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары
12:15В Ялте стартовала Международная конференция городов Евразии
11:44В Крыму продолжают мелеть водохранилища: что с запасами
11:12В Воронежской области повреждены ж/д пути - остановлены поезда
11:05Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления
10:56Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточена
10:48Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
10:35Туристы ночью заблудились в лесу под Ялтой
10:12Житель Ялты задержан за жестокое убийство матери и бабушки
Лента новостейМолния