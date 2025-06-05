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В Симферополе подросток врезался на велосипеде в иномарку - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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В Симферополе подросток врезался на велосипеде в иномарку
В Симферополе подросток врезался на велосипеде в иномарку - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Симферополе подросток врезался на велосипеде в иномарку
Подросток на велосипеде врезался в иномарку на одной из улиц Симферополя. Ребенка увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T21:31
2025-06-05T21:22
симферополь
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подросток на велосипеде врезался в иномарку на одной из улиц Симферополя. Ребенка увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления Госавтоинспекции МВД.По предварительным данным, авария произошла 5 июня около 16:20 на Суворовском спуске.В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, добавили правоохранители.Установление обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на контроле в республиканской прокуратуре."В настоящее время проводится проверка", – сообщили в прокуратуре.Накануне сообщалось, что в поселке Заозерное под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Как уточнили правоохранители, пассажиров в автобусе не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сделали отдельный номер для вызова "скорой" по поводу ДТПИномарка столкнулась с рейсовым автобусом в СевастополеВ Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения
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РИА Новости Крым
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96
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симферополь, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
В Симферополе подросток врезался на велосипеде в иномарку

В Симферополе подросток врезался на велосипеде в автомобиль – ГАИ

21:31 05.06.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Подросток на велосипеде врезался в иномарку на одной из улиц Симферополя. Ребенка увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Управления Госавтоинспекции МВД.
По предварительным данным, авария произошла 5 июня около 16:20 на Суворовском спуске.

"Несовершеннолетний велосипедист 2011 года рождения, двигаясь по ул. Суворовский допустил наезд на стоящее транспортное средство Kia Sorento, под управлением водителя 1967 года рождения", – сказано в сообщении.

В результате ДТП несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, добавили правоохранители.
Установление обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на контроле в республиканской прокуратуре.
"В настоящее время проводится проверка", – сообщили в прокуратуре.
Накануне сообщалось, что в поселке Заозерное под Евпаторией автобус сбил 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Как уточнили правоохранители, пассажиров в автобусе не было.
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СимферопольГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики КрымНовости КрымаПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
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