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В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Севастополе закрыли рейд

Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T23:11

2025-06-05T23:11

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севастополь

новости севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается. Вечером в четверг рейд перекрывали дважды во время воздушной тревоги.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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