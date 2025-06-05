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В Севастополе назвали дату открытия купального сезона
В Севастополе назвали дату открытия купального сезона - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Севастополе назвали дату открытия купального сезона
Купальный сезон в этом году в Севастополе стартует 15 июня и продлится до 15 сентября, в городе откроются 26 пляжей. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T19:45
2025-06-05T19:45
2025-06-05T19:45
севастополь
михаил развожаев
пляжи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Купальный сезон в этом году в Севастополе стартует 15 июня и продлится до 15 сентября, в городе откроются 26 пляжей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, подготовка к сезону идет с апреля. Операторы ремонтируют и восстанавливают инфраструктуру, подсыпают гальку и песок, убирают мусор, приводят в порядок кабинки для переодевания и спасательные вышки. Также идет водолазное обследование дна и обучение матросов-спасателей.При этом с 16 июня в Севастополе по решению правительства вводится особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности. Как уточнил губернатор, в этот период запрещается разводить костры и жечь сухую траву. Пользоваться мангалами нельзя – на время действия противопожарного режима их могут использовать только заведения общепита.Также на 21 день будет введено ограничение на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, михаил развожаев, пляжи, курортный сезон, новости севастополя
В Севастополе назвали дату открытия купального сезона
Купальный сезон в Севастополе откроется 15 июня – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Купальный сезон в этом году в Севастополе стартует 15 июня и продлится до 15 сентября, в городе откроются 26 пляжей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С 15 июня в Севастополе откроется летний купальный сезон 2025 года. Он продлится до 15 сентября. Напомню, мы готовим к открытию 26 официальных пляжей", – говорится в сообщении.
По словам Развожаева, подготовка к сезону идет с апреля. Операторы ремонтируют и восстанавливают инфраструктуру, подсыпают гальку и песок, убирают мусор, приводят в порядок кабинки для переодевания и спасательные вышки. Также идет водолазное обследование дна и обучение матросов-спасателей.
При этом с 16 июня в Севастополе по решению правительства вводится особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности. Как уточнил губернатор, в этот период запрещается разводить костры и жечь сухую траву. Пользоваться мангалами нельзя – на время действия противопожарного режима их могут использовать только заведения общепита.
Также на 21 день будет введено ограничение на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств.
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