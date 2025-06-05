https://crimea.ria.ru/20250605/v-sevastopole-nazvali-datu-otkrytiya-kupalnogo-sezona-1146982955.html

В Севастополе назвали дату открытия купального сезона

В Севастополе назвали дату открытия купального сезона - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Севастополе назвали дату открытия купального сезона

Купальный сезон в этом году в Севастополе стартует 15 июня и продлится до 15 сентября, в городе откроются 26 пляжей. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T19:45

2025-06-05T19:45

2025-06-05T19:45

севастополь

михаил развожаев

пляжи

курортный сезон

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Купальный сезон в этом году в Севастополе стартует 15 июня и продлится до 15 сентября, в городе откроются 26 пляжей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, подготовка к сезону идет с апреля. Операторы ремонтируют и восстанавливают инфраструктуру, подсыпают гальку и песок, убирают мусор, приводят в порядок кабинки для переодевания и спасательные вышки. Также идет водолазное обследование дна и обучение матросов-спасателей.При этом с 16 июня в Севастополе по решению правительства вводится особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности. Как уточнил губернатор, в этот период запрещается разводить костры и жечь сухую траву. Пользоваться мангалами нельзя – на время действия противопожарного режима их могут использовать только заведения общепита.Также на 21 день будет введено ограничение на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, пляжи, курортный сезон, новости севастополя