https://crimea.ria.ru/20250605/v-rossii-uprostyat-oformlenie-nalogovogo-vycheta-po-dvum-kategoriyam-1146955957.html

В России упростят оформление налогового вычета по двум категориям

В России упростят оформление налогового вычета по двум категориям - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В России упростят оформление налогового вычета по двум категориям

К началу 2026 года в России упросят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт. Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T09:35

2025-06-05T09:35

2025-06-05T09:35

налоговый вычет

налоги

максут шадаев

минцифры рф

россия

новости

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. К началу 2026 года в России упросят оформление налогового вычета на недвижимость и транспорт. Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева, речь идет об оформлении возврата части средств через портал госуслуг.По его словам, министерство готовится внедрить механизм оформления налогового вычета на портале "Госуслуги". Кроме того, россиянам больше не придется заполнять декларацию при продаже квартиры или машины.Также в Минцифры готовятся к внедрению актуальных статусов камеральных проверок: это поможет гражданам понимать, когда заявление перешло на следующий этап проверки или в статус выплаты.Налоговый вычет на детей в 2025 году определяется новым законом о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который предполагает установление налогового вычета для семей, в которых есть двое и более детей. Как сообщалось, он вступил в законную силу 1 января 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларациюКому в Крыму надо декларировать доходы в 2025 годуКрымчане впервые заплатят налоги за доходы от банковских вкладов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоговый вычет, налоги, максут шадаев, минцифры рф, россия, новости, финансы