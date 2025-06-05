https://crimea.ria.ru/20250605/v-krymu-vydelyat-bolee-2-milliardov-rubley-na-natsproekt-ekologiya-1146978338.html

В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология"

В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология" - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология"

В Крыму на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Экология" в текущем году запланировано более двух миллиардов рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T21:14

2025-06-05T21:14

2025-06-05T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Экология" в текущем году запланировано более двух миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что природа Крыма уникальна и разнообразна. Среди множества растительных видов есть эндемики – растения, которые не встречаются больше нигде на планете.Для сохранения этого природного богатства создаются заповедники и национальные парки: на территории Крыма находится 194 особо охраняемые природные территории регионального значения, по которым проходит 82 экологических экскурсионных маршрута, отметил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезонаВ Крыму создадут карбоновый полигонЭкотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету

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2025

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новости крыма, белогорский район, ленинский район, сакский район, крым, экология, сергей аксенов, природа