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В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология"
В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология" - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология"
В Крыму на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Экология" в текущем году запланировано более двух миллиардов рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T21:14
2025-06-05T21:14
2025-06-05T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Экология" в текущем году запланировано более двух миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что природа Крыма уникальна и разнообразна. Среди множества растительных видов есть эндемики – растения, которые не встречаются больше нигде на планете.Для сохранения этого природного богатства создаются заповедники и национальные парки: на территории Крыма находится 194 особо охраняемые природные территории регионального значения, по которым проходит 82 экологических экскурсионных маршрута, отметил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезонаВ Крыму создадут карбоновый полигонЭкотехнопарк в Сакском районе Крыма построят к лету
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новости крыма, белогорский район, ленинский район, сакский район, крым, экология, сергей аксенов, природа
В Крыму выделят более 2 миллиардов рублей на нацпроект "Экология"
В Крыму на реализацию нацпроекта "Экология" запланировано более 2 млрд рублей – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на реализацию мероприятий в рамках национального проекта "Экология" в текущем году запланировано более двух миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"За счет средств будет в том числе продолжено строительство трех экотехнопарков в Белогорском, Ленинском и Сакском районах. Запланированы мероприятия по высадке лесов, расчистке водоемов, профилактике лесных пожаров", – проинформировал глава республики.
Аксенов подчеркнул, что природа Крыма уникальна и разнообразна. Среди множества растительных видов есть эндемики – растения, которые не встречаются больше нигде на планете.
Для сохранения этого природного богатства создаются заповедники и национальные парки: на территории Крыма находится 194 особо охраняемые природные территории регионального значения, по которым проходит 82 экологических экскурсионных маршрута, отметил глава региона.
"Конечно, еще многое предстоит сделать. Но работа по охране окружающей среды дает свои результаты: наши леса, туристические тропы, побережье приведены в порядок, стали чище и безопаснее", – подытожил Аксенов.
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