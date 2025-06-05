https://crimea.ria.ru/20250605/v-krymu-vinovniku-smertelnogo-dtp-dali-god-kolonii-poseleniya-1146977365.html

В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения

В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения

Суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T17:10

2025-06-05T17:10

2025-06-05T17:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.В результате столкновения от полученных травм погиб пассажир "ВАЗ 2114".Ранее суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего члена Общественной палаты Крыма, ставшего виновником ДТП с погибшим человеком. Приговор не вступил в законную силу, решается вопрос об апелляционном обжаловании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли в ДТП в КрымуВ Керчи иномарка врезалась в дерево – водитель погибСмертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, прокуратура республики крым, крым, симферополь, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп