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В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения
В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения
Суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T17:10
2025-06-05T17:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.В результате столкновения от полученных травм погиб пассажир "ВАЗ 2114".Ранее суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего члена Общественной палаты Крыма, ставшего виновником ДТП с погибшим человеком. Приговор не вступил в законную силу, решается вопрос об апелляционном обжаловании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь человек погибли в ДТП в КрымуВ Керчи иномарка врезалась в дерево – водитель погибСмертельное ДТП в Крыму – водитель перевернулся на большой скорости
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В Крыму виновнику смертельного ДТП дали год колонии-поселения

В Крыму житель Симферополя получил год колонии-поселения за ДТП с летальным исходом

17:10 05.06.2025 (обновлено: 17:13 05.06.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДТП в Симферополе
ДТП в Симферополе
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к одному году колонии-поселения виновника дорожной аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ДТП произошло в августе прошлого года в Симферополе. Подсудимый за рулем "ВАЗ 2114" превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lexus.
В результате столкновения от полученных травм погиб пассажир "ВАЗ 2114".

"Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении", – сказано в сообщении.

Ранее суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего члена Общественной палаты Крыма, ставшего виновником ДТП с погибшим человеком. Приговор не вступил в законную силу, решается вопрос об апелляционном обжаловании.
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