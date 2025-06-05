https://crimea.ria.ru/20250605/v-krymu-dlya-detey-sirot-kupyat-281-kvartiru-v-etom-godu-1146972494.html

В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году

В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году

В Крыму в этом году планируется приобрести за счет средств федерального и регионального бюджетов 281 квартиру для последующего предоставления сиротам и детям,... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T20:28

2025-06-05T20:28

2025-06-05T20:28

новости крыма

крым

жилье в крыму

юрий гоцанюк

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется приобрести за счет средств федерального и регионального бюджетов 281 квартиру для последующего предоставления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Председатель Совмина РК добавил, что на предоставление 74 жилищных сертификата из бюджета Крыма предусмотрено 359 миллионов рублей. Уже выдано 55 сертификатов на сумму 266 миллионов рублей.Минобразования Крыма утвердило график предоставления списков нуждающихся в жилье, сверка которых должна завершиться до 25 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи более 20 детей-сирот получили квартирыКак в Крыму обеспечивают новым жильем льготников В Крыму получил квартиру участник СВО из числа сирот – Следком

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, жилье в крыму, юрий гоцанюк, соцзащита