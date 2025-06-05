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В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году
В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году
В Крыму в этом году планируется приобрести за счет средств федерального и регионального бюджетов 281 квартиру для последующего предоставления сиротам и детям,... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T20:28
2025-06-05T20:28
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жилье в крыму
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется приобрести за счет средств федерального и регионального бюджетов 281 квартиру для последующего предоставления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Председатель Совмина РК добавил, что на предоставление 74 жилищных сертификата из бюджета Крыма предусмотрено 359 миллионов рублей. Уже выдано 55 сертификатов на сумму 266 миллионов рублей.Минобразования Крыма утвердило график предоставления списков нуждающихся в жилье, сверка которых должна завершиться до 25 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи более 20 детей-сирот получили квартирыКак в Крыму обеспечивают новым жильем льготников В Крыму получил квартиру участник СВО из числа сирот – Следком
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, жилье в крыму, юрий гоцанюк, соцзащита
В Крыму для детей-сирот купят 281 квартиру в этом году

В Крыму за бюджетные средства купят 281 квартиру для выдачи детям-сиротам в этом году

20:28 05.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируется приобрести за счет средств федерального и регионального бюджетов 281 квартиру для последующего предоставления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Финансирование программы обеспечения жильем растет. За счет федерального бюджета в 2025 году запланировано приобретение 47 жилых помещений, за счет регионального – 234. В текущем году уже приобретено 143 объекта", – сказано в сообщении.

Председатель Совмина РК добавил, что на предоставление 74 жилищных сертификата из бюджета Крыма предусмотрено 359 миллионов рублей. Уже выдано 55 сертификатов на сумму 266 миллионов рублей.
Минобразования Крыма утвердило график предоставления списков нуждающихся в жилье, сверка которых должна завершиться до 25 июня.
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Новости КрымаКрымЖилье в КрымуЮрий ГоцанюкСоцзащита
 
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