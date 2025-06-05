В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
В Крыму бригадир получил два с половиной года условно за смерть электрика на подстанции
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма получил условный срок за гибель сотрудника "Крымэнерго" от удара током на ремонте электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Трагедия произошла в июле прошлого года во время планового ремонта сетей. Предварительно было установлено, что инженер районного отделения энергосбыта не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Было возбуждено уголовное дело.
"39-летний подсудимый, являясь ответственным руководителем работ по текущему ремонту и проверке электрической подстанции, 23 июля 2024 года, находясь в поселке Багерово, не обеспечил безопасность работ на объекте. От поражения электрическим током погиб работник Ленинского филиала государственного унитарного предприятия "Крымэнерго", - говорится в сообщении прокуратуры.
Суд приговорил виновного к двум с половиной лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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