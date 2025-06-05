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В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током

В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током

Житель Ленинского района Крыма получил условный срок за гибель сотрудника "Крымэнерго" от удара током на ремонте электроподстанции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T13:44

2025-06-05T13:44

2025-06-05T13:44

гуп рк "крымэнерго"

приговор

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прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма получил условный срок за гибель сотрудника "Крымэнерго" от удара током на ремонте электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Трагедия произошла в июле прошлого года во время планового ремонта сетей. Предварительно было установлено, что инженер районного отделения энергосбыта не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Было возбуждено уголовное дело.Суд приговорил виновного к двум с половиной лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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