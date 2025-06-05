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В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током
Житель Ленинского района Крыма получил условный срок за гибель сотрудника "Крымэнерго" от удара током на ремонте электроподстанции. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T13:44
2025-06-05T13:44
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма получил условный срок за гибель сотрудника "Крымэнерго" от удара током на ремонте электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Трагедия произошла в июле прошлого года во время планового ремонта сетей. Предварительно было установлено, что инженер районного отделения энергосбыта не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Было возбуждено уголовное дело.Суд приговорил виновного к двум с половиной лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", приговор, крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым
В Крыму бригадир получил условный срок за гибель рабочего от удара током

В Крыму бригадир получил два с половиной года условно за смерть электрика на подстанции

13:44 05.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Житель Ленинского района Крыма получил условный срок за гибель сотрудника "Крымэнерго" от удара током на ремонте электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
Трагедия произошла в июле прошлого года во время планового ремонта сетей. Предварительно было установлено, что инженер районного отделения энергосбыта не провел инструктаж по охране труда перед выполнением работ и допустил единоличное переключение электросетей работником, чем нарушил правила эксплуатации электроустановок. Было возбуждено уголовное дело.

"39-летний подсудимый, являясь ответственным руководителем работ по текущему ремонту и проверке электрической подстанции, 23 июля 2024 года, находясь в поселке Багерово, не обеспечил безопасность работ на объекте. От поражения электрическим током погиб работник Ленинского филиала государственного унитарного предприятия "Крымэнерго", - говорится в сообщении прокуратуры.

Суд приговорил виновного к двум с половиной лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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