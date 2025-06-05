https://crimea.ria.ru/20250605/v-kremle-podtverdili-slova-putina-trampu-ob-otvete-na-udary-kieva-1146965009.html

В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева

В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на удары Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T12:49

2025-06-05T12:49

2025-06-05T13:15

кремль

владимир путин (политик)

дмитрий песков

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всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам."Да, действительно", – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ответ России на украинские удары будет таким, как посчитают военные, подчеркнул пресс-секретарь главы государства."Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные", – сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ."Разумеется, тот факт, что киевский режим приобрел все признаки террористического режима, не может не учитываться в дальнейшем", – ответил Песков журналистам на вопрос, допускают ли в Кремле прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны Киева.Договоренностей между президентом Путиным и Трампом о встрече пока нет, но главы государств имеют общее понимание, что их встреча необходима, но должна быть должным образом подготовлена, отметил представитель Кремля."Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", – сказал Песков журналистам.Санкционная тематика никак не затрагивалась в ходе разговора российского и американского лидеров, также сообщил пресс-секретарь президента РФ.В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждалась ситуация на Украине, в том числе попытка срыва прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.В Минобороны РФ 1 июня сообщили, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Как уточнили в российском военном ведомстве, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли, пострадали более 120 человек. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Произошедшее в Брянской области Путин назвал целенаправленным ударом по гражданским, по международным нормам это называется терроризмом.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.ЧП с поездами в Брянской и Курской областях>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, владимир путин (политик), дмитрий песков, россия, новости, всу (вооруженные силы украины), украина