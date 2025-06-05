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Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева
Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева
Президент США Дональд Трамп, комментируя недавние удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T19:29
2025-06-05T20:05
новости
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геополитика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, комментируя недавние удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на атаки со стороны Украины.Американский лидер подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер.Также президент США не дал прямого ответа на вопрос о готовности усиливать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине, но не исключил, что будет оказывать давление и на Киев при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.Также он заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по разрешению украинского конфликта и сообщил, что еще не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, дональд трамп, россия, владимир путин (политик), геополитика, переговоры, украина
Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева

Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева

19:29 05.06.2025 (обновлено: 20:05 05.06.2025)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, комментируя недавние удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на атаки со стороны Украины.

"Его ударили. Так что я это понимаю. Его ударили сильно, и я не думаю, что он шутит", – цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер.
Также президент США не дал прямого ответа на вопрос о готовности усиливать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине, но не исключил, что будет оказывать давление и на Киев при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.

"Когда я увижу, что мы не договоримся, что эта штука (конфликт – ред.) не остановится ... мы будем действовать очень, очень жестко, и, возможно, по отношению к обеим странам", – сказал Трамп.

Также он заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по разрешению украинского конфликта и сообщил, что еще не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично.

"Я пока не изучал этот законопроект, но он будет подчиняться моим решениям, и я приму его, возможно, очень скоро", – сказал президент США.

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