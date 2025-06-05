https://crimea.ria.ru/20250605/tramp-zayavil-o-ponimanii-deystviy-putina-v-svyazi-s-atakami-kieva-1146985212.html

Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева

Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Трамп заявил о понимании реакции Путина на атаки Киева

Президент США Дональд Трамп, комментируя недавние удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T19:29

2025-06-05T19:29

2025-06-05T20:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, комментируя недавние удары Киева по аэродромам в РФ, заявил журналистам, что понимает реакцию российского лидера Владимира Путина на атаки со стороны Украины.Американский лидер подчеркнул, что ситуация носит серьезный характер.Также президент США не дал прямого ответа на вопрос о готовности усиливать давление на Россию для прекращения конфликта на Украине, но не исключил, что будет оказывать давление и на Киев при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта.Также он заявил, что держит в голове крайний срок переговоров по разрешению украинского конфликта и сообщил, что еще не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против России, но подчеркнул, что решение на данный счет будет принимать лично.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250605/ssha-gotovyatsya-vvesti-sanktsii-protiv-rossii-ekspert-otsenil-perspektivy-1146938630.html

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новости, дональд трамп, россия, владимир путин (политик), геополитика, переговоры, украина