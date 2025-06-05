https://crimea.ria.ru/20250605/temperatura-morskoy-vody-u-beregov-kryma---kogda-otkryvat-sezon-1146956244.html

Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон

Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон

Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T08:22

2025-06-05T08:22

2025-06-05T08:22

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

температура морской воды в крыму

новости крыма

курортный сезон

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет около 13 градусов. Об этом сообщил в четверг ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, температура воды на реках и озерах центральной части России примерно такая же, как сейчас на курортах Туапсе, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.Также он не рекомендует купаться при холодном резком ветре или во время надвигающихся гроз, которые, по прогнозам ФОБОС, вероятны в отдельных районах в выходные.В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 30 градусов тепла, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Ветер восточный 8-13 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

крым

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, температура морской воды в крыму, новости крыма, курортный сезон, черное море