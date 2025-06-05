Рейтинг@Mail.ru
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250605/temperatura-morskoy-vody-u-beregov-kryma---kogda-otkryvat-sezon-1146956244.html
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон
Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T08:22
2025-06-05T08:22
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
температура морской воды в крыму
новости крыма
курортный сезон
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145935365_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_67275fadca55139adec57d6492fad106.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет около 13 градусов. Об этом сообщил в четверг ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, температура воды на реках и озерах центральной части России примерно такая же, как сейчас на курортах Туапсе, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.Также он не рекомендует купаться при холодном резком ветре или во время надвигающихся гроз, которые, по прогнозам ФОБОС, вероятны в отдельных районах в выходные.В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 30 градусов тепла, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Ветер восточный 8-13 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145935365_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_f41266e2c5b61c3558a8bb96c5af84d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, температура морской воды в крыму, новости крыма, курортный сезон, черное море
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон

Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась от 14 до 19 градусов - Тишковец

08:22 05.06.2025
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына в Судаке, Крым
Тропа Голицына в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет около 13 градусов. Об этом сообщил в четверг ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Температура воды на курортах: в районе Ялты +13 градусов, Феодосии +14, Алушты +15, Калининграда +16, Туапсе +17, Евпатории и Анапы +19, Геленджика и Сочи +20, Ейска +22", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, температура воды на реках и озерах центральной части России примерно такая же, как сейчас на курортах Туапсе, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.
"Тем не менее, находиться в воде желательно пока не более 6–11 минут – взрослым, и не более трех минут - детям. Во время купания стоит заходить в воду постепенно. Это позволит снизить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов", - напомнил Тишковец.
Также он не рекомендует купаться при холодном резком ветре или во время надвигающихся гроз, которые, по прогнозам ФОБОС, вероятны в отдельных районах в выходные.
В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 30 градусов тепла, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Ветер восточный 8-13 м/с.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделе
Изменение климата усиливает риск ливневых паводков в Крыму
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
 
Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"КрымТемпература морской воды в КрымуНовости КрымаКурортный сезонЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:22Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон
08:02Часть Керчи на день останется без газа
07:43Атака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников
07:21В Ялте восстанавливают разрушенные подпорные стены в парке
06:59США готовятся ввести санкции против России: эксперт оценил перспективы
06:32"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах России
05:58192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ
00:1029 беспилотников сбили над Россией за два часа
00:01Какую погоду принесет в Крым воздух южных широт
00:00Какой сегодня праздник: 5 июня
23:5868 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ на Херсонскую область
23:49В Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУ
23:41В Москве прошел праздничный концерт в честь 100-летия "Артека"
23:05ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками
22:46Задержание шпионок в Крыму и разговор Путина с Трампом: главное за день
22:18Хранится годами и подходит всем: в Японии испытывают искусственную кровь
21:57Севастополь вошел в тройку регионов России с наименьшим числом сирот
21:39На госуслугах появились новые функции
21:23Беспилотник сбили над Крымом
21:10О чем говорили Путин и Трамп – подробности
Лента новостейМолния