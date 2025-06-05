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Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон
Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T08:22
2025-06-05T08:22
2025-06-05T08:22
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
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температура морской воды в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет около 13 градусов. Об этом сообщил в четверг ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, температура воды на реках и озерах центральной части России примерно такая же, как сейчас на курортах Туапсе, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.Также он не рекомендует купаться при холодном резком ветре или во время надвигающихся гроз, которые, по прогнозам ФОБОС, вероятны в отдельных районах в выходные.В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 30 градусов тепла, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Ветер восточный 8-13 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чуть дождей и много солнца: какой будет погода в Крыму на неделеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, температура морской воды в крыму, новости крыма, курортный сезон, черное море
Температура морской воды у берегов Крыма - когда открывать сезон
Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась от 14 до 19 градусов - Тишковец
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Температура морской воды у берегов Крыма прогрелась неравномерно, на западном побережье она достигает 19 градусов тепла, тогда как возле Ялты пока составляет около 13 градусов. Об этом сообщил в четверг ведущий эксперт центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Температура воды на курортах: в районе Ялты +13 градусов, Феодосии +14, Алушты +15, Калининграда +16, Туапсе +17, Евпатории и Анапы +19, Геленджика и Сочи +20, Ейска +22", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, температура воды на реках и озерах центральной части России примерно такая же, как сейчас на курортах Туапсе, Евпатории, Анапы, Геленджика и Сочи.
"Тем не менее, находиться в воде желательно пока не более 6–11 минут – взрослым, и не более трех минут - детям. Во время купания стоит заходить в воду постепенно. Это позволит снизить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов", - напомнил Тишковец.
Также он не рекомендует купаться при холодном резком ветре или во время надвигающихся гроз, которые, по прогнозам ФОБОС, вероятны в отдельных районах в выходные.
В четверг в Крыму ожидается сухая погода и до 30 градусов тепла
, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре. Ветер восточный 8-13 м/с.
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