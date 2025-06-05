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Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления
Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления
Восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает департамент информационной... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T11:05
2025-06-05T11:05
дети
отравление
анапа
поезд
екатеринбург
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области."Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в поезде, пожаловались на плохое самочувствие. Сопровождавшие их в поездке педиатры выявили признаки кишечной инфекции легкой формы", - говорится в сообщении.Предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома. У остальных детей, которые питались едой из вагона-ресторана, признаков инфекции нет.Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжают путь в Анапу. После прибытия на курорт их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря "Жемчужина".Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данному факту проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. По предварительной информации, причиной заболевания является норовирусная инфекция.В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дети, отравление, анапа, поезд, екатеринбург, новости, происшествия
Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления

Восемь детей из Екатеринбурга попали в больницу по пути в Анапу из-за кишечной инфекции

11:05 05.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в поезде, пожаловались на плохое самочувствие. Сопровождавшие их в поездке педиатры выявили признаки кишечной инфекции легкой формы", - говорится в сообщении.
Предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома. У остальных детей, которые питались едой из вагона-ресторана, признаков инфекции нет.
"Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют", - добавили в департаменте.
Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжают путь в Анапу. После прибытия на курорт их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря "Жемчужина".
Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данному факту проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. По предварительной информации, причиной заболевания является норовирусная инфекция.
В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением.
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детиОтравлениеАнапаПоездЕкатеринбургНовостиПроисшествия
 
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