https://crimea.ria.ru/20250605/sverdlovskie-deti-popali-v-bolnitsu-po-puti-v-anapu-iz-za-otravleniya-1146959052.html

Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления

Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Свердловские дети попали в больницу по пути в Анапу из-за отравления

Восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает департамент информационной... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T11:05

2025-06-05T11:05

2025-06-05T11:05

дети

отравление

анапа

поезд

екатеринбург

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области."Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в поезде, пожаловались на плохое самочувствие. Сопровождавшие их в поездке педиатры выявили признаки кишечной инфекции легкой формы", - говорится в сообщении.Предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома. У остальных детей, которые питались едой из вагона-ресторана, признаков инфекции нет.Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжают путь в Анапу. После прибытия на курорт их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря "Жемчужина".Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данному факту проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. По предварительной информации, причиной заболевания является норовирусная инфекция.В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

анапа

екатеринбург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, отравление, анапа, поезд, екатеринбург, новости, происшествия