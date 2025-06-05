https://crimea.ria.ru/20250605/ssha-gotovyatsya-vvesti-sanktsii-protiv-rossii-ekspert-otsenil-perspektivy-1146938630.html

США готовятся ввести санкции против России: эксперт оценил перспективы

США готовятся ввести санкции против России: эксперт оценил перспективы - РИА Новости Крым, 05.06.2025

США готовятся ввести санкции против России: эксперт оценил перспективы

Власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T06:59

2025-06-05T06:59

2025-06-05T06:59

радио "спутник в крыму"

сергей колесников

мнения

сша

дональд трамп

санкции против россии

политика

европа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Власти США могут ввести санкции в отношении России и против воли американского президента Дональда Трампа, но серьезными эти рестрикции не будут, в противном случае экономика Америки пострадает в условиях кризиса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Как заявил ранее спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News, Сенат готов принять законопроект о новых санкциях против России, которые "будут весьма жесткими".По мнению Колесниченко, на фоне попыток президента США Дональда Трампа перезапустить отношения с Россией с выгодами для Америки это действительно может выглядеть странным и нелогичным, но причины тому есть, и они существенные."В США система власти выстроена таким образом, что президент не является единоличным полномочным лицом. Там есть и Конгресс, и Сенат, где не так уж и легко Трампу отстаивать свои интересы и принимать решения", – указал эксперт.Помимо этого, Трамп находится не просто в окружении, а под давлением многих противоборствующих ему сил, как внутри, так и вне США, и все это в условиях весьма неблагоприятных для Америки, заметил политолог.В частности, существенную роль играет Европа с ее окрепшей за десятилетия благодаря США финансово-банковской олигархией и просевшим ВПК, на что Трамп не может не реагировать вовсе, добавил он.В том, что США смогут ввести хоть сколько-нибудь существенные санкции против России, эксперт очень сомневается, потому что "США уже не те, как и их президенты"."Если бы мы обсуждали подобную тему санкций лет 20 назад, то еще можно было бы, с некоторыми исключениями, переживать. Но кого и чем может пугать Трамп? Он всех испугал уже в апреле, когда объявил, что предъявит страшные тарифы. Чем все кончилось? Китай посмеялся и объяснил, что это смешно. Через две недели Трамп заявил, что идет навстречу Китаю, все отменяет и возвращается на исходные позиции. То же самое с Европой, с Канадой, с вопросом захвата Гренландии. У Трампа и американских законодателей проблем хватает", – прокомментировал Колесниченко.Но главное, что санкции, даже если они будут введены, ударят не по России, а по Америке, а время для этого совсем неподходящее, подчеркнул политолог."Что они могут сделать? У нас торговля и так на стадии замерзания. Торгуем ураном и титаном? Это не такой большой объем по финансовой добыче для нас, но это удар по экономике Америки: у них нет титана", – пояснил Колесниченко."Если же говорить о том, что США будут применять какие-то санкции в отношении нас в части углеводородов, так мы им не продаем, и они у нас не покупают. И что вторичные санкции? По кому – Индии, Китаю? Хочу на это посмотреть. Поэтому я бы на это скептически реагировал", – добавил он.Колесниченко отметил, что Индия закупает у России сегодня рекордные объемы нефти, торговля усиливается с Китаем и странами Африки, и в такой ситуации США просто не рискнут "воевать со всем миром".Единственное, на что Штаты могут быть реально способны, так это "какие-то формальные рестрикции в отношении Иванова, Петрова, Сидорова", неких чиновников в РФ, сказал Колесниченко.Эксперт напомнил также, что все санкции, которые были введены в том числе против России за последние годы, – мера незаконная.Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог признал правоту президента РФ Владимира Путина о прокси-войне против России на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный поворот: кого Трамп выбрал для введения санкций В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликт Путин – Трамп – Зеленский: что может дать трехсторонняя встреча

https://crimea.ria.ru/20250522/ssha-vykhodyat-iz-peregovorov-po-ukraine--naskolko-veroyaten-etot-stsenariy-1146617172.html

сша

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей колесников, мнения, сша, дональд трамп, санкции против россии, политика, европа, новости