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Против России развязана война на уничтожение – Аксенов
Против России развязана война на уничтожение – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.06.2025
Против России развязана война на уничтожение – Аксенов
Враги России развязали против нее войну на уничтожение. Причина – непримиримый конфликт ценностей, глобальное противостояние идей и смыслов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T14:16
2025-06-05T14:16
2025-06-05T14:18
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Враги России развязали против нее войну на уничтожение. Причина – непримиримый конфликт ценностей, глобальное противостояние идей и смыслов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам пленарного заседания Ливадийского клуба в рамках XVIII Международного фестиваля "Великое русское слово". По его словам, очевидно, что война, которую России объявил коллективный Запад, это глобальное противостояние идей и смыслов. Никогда в своей истории Россия не вела захватнических войн, но мы умеем побеждать, умеем отстаивать свои интересы, сражаться во имя справедливого будущего, подчеркнул глава республики."Достижение наших целей возможно только при максимальной консолидации. Это касается не только граждан нашей страны, но и русских людей, проживающих за рубежом. Важно проводить эффективную политику, направленную на формирование национальной идентичности, на защиту русского языка, нашей истории и культуры", – отметил Аксенов.Обеспечение крепкого, надежного тыла, поддержка армии и лидера страны — это является сейчас основной задачей, убежден политик.При этом, по мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, Запад не заинтересован в существовании России, он хочет растворить наш народ, развалить страну на отдельные образования."Наши враги хотят, чтобы мы погрязли в распрях друг с другом, в том числе – на основе разных интерпретаций нашей истории. Скажем, плохими или хорошими руководителями были Романовы, Сталин, распался СССР сам или его развалили? А наши названия? У нас есть Ленинградская область, но нет Ленинграда, есть Сталинградская битва, но нет Сталинграда. Нам, нашему народу, нужна единая позиция, единое, объективное толкование всех событий прошлого", – убежден Константинов.Также он напомнил, что крымчане первыми ощутили опасность, исходящую от Запада, в Крыму задолго до 2014 года велись войны за русский язык.При этом он назвал украинцев частью русского народа, а Украину – исконно русскими землями, которые нельзя делить по линии боевого соприкосновения."Европейский путь выбрали не украинцы, а продажное меньшинство, которое создало красивую обложку. И публично оскорблять за это весь народ, хоть и заблудившийся, недопустимо. Да и идея евроинтеграции там уже обанкротилась, привела к крови, разрушению страны. Уверен, скоро украинцы осознают это и вновь постучатся в Русский мир", – убежден политик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликтЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"
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сергей аксенов, владимир константинов, мнения, россия, общество
Против России развязана война на уничтожение – Аксенов
Власти Крыма призвал к консолидации и мобилизации для достижения целей спецоперации
14:16 05.06.2025 (обновлено: 14:18 05.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Враги России развязали против нее войну на уничтожение. Причина – непримиримый конфликт ценностей, глобальное противостояние идей и смыслов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам пленарного заседания Ливадийского клуба в рамках XVIII Международного фестиваля "Великое русское слово".
"Сегодняшнее обсуждение в рамках Ливадийского клуба отражает основное содержание современного исторического периода. Маски сброшены: против России развязана война на уничтожение. Ее причина – не мифическая русская агрессивность, а непримиримый конфликт ценностей. Это противостояние продолжалось на протяжении всего прошлого столетия. Нашу страну пытались расчленить и уничтожить, применяя для этого любые приемы и методы", – сказал Аксенов.
По его словам, очевидно, что война, которую России объявил коллективный Запад, это глобальное противостояние идей и смыслов. Никогда в своей истории Россия не вела захватнических войн, но мы умеем побеждать, умеем отстаивать свои интересы, сражаться во имя справедливого будущего, подчеркнул глава республики.
"Достижение наших целей возможно только при максимальной консолидации. Это касается не только граждан нашей страны, но и русских людей, проживающих за рубежом. Важно проводить эффективную политику, направленную на формирование национальной идентичности, на защиту русского языка, нашей истории и культуры", – отметил Аксенов.
Обеспечение крепкого, надежного тыла, поддержка армии и лидера страны — это является сейчас основной задачей, убежден политик.
"Наше единство и сплоченность – великая сила, которая позволит преодолеть любые препятствия. В этом залог нашей Победы", – подчеркнул глава республики.
При этом, по мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, Запад не заинтересован в существовании России, он хочет растворить наш народ, развалить страну на отдельные образования.
"Наши враги хотят, чтобы мы погрязли в распрях друг с другом, в том числе – на основе разных интерпретаций нашей истории. Скажем, плохими или хорошими руководителями были Романовы, Сталин, распался СССР сам или его развалили? А наши названия? У нас есть Ленинградская область, но нет Ленинграда, есть Сталинградская битва, но нет Сталинграда. Нам, нашему народу, нужна единая позиция, единое, объективное толкование всех событий прошлого", – убежден Константинов.
Также он напомнил, что крымчане первыми ощутили опасность, исходящую от Запада, в Крыму задолго до 2014 года велись войны за русский язык.
"Чтобы выдержать этот натиск, нам нужна мобилизация: культурная, цивилизационная. Она должна произойти не завтра, а сегодня, еще лучше – вчера. Без этого ничего не будет, за нас никто не сформирует новый эффективный, самодостаточный Русский мир", – сказал Константинов.
При этом он назвал украинцев частью русского народа, а Украину – исконно русскими землями, которые нельзя делить по линии боевого соприкосновения.
"Европейский путь выбрали не украинцы, а продажное меньшинство, которое создало красивую обложку. И публично оскорблять за это весь народ, хоть и заблудившийся, недопустимо. Да и идея евроинтеграции там уже обанкротилась, привела к крови, разрушению страны. Уверен, скоро украинцы осознают это и вновь постучатся в Русский мир", – убежден политик.
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