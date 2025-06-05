https://crimea.ria.ru/20250605/protiv-rossii-razvyazana-voyna-na-unichtozhenie--aksenov-1146967748.html

Против России развязана война на уничтожение – Аксенов

Против России развязана война на уничтожение – Аксенов - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Против России развязана война на уничтожение – Аксенов

Враги России развязали против нее войну на уничтожение. Причина – непримиримый конфликт ценностей, глобальное противостояние идей и смыслов. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T14:16

2025-06-05T14:16

2025-06-05T14:18

сергей аксенов

владимир константинов

мнения

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Враги России развязали против нее войну на уничтожение. Причина – непримиримый конфликт ценностей, глобальное противостояние идей и смыслов. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам пленарного заседания Ливадийского клуба в рамках XVIII Международного фестиваля "Великое русское слово". По его словам, очевидно, что война, которую России объявил коллективный Запад, это глобальное противостояние идей и смыслов. Никогда в своей истории Россия не вела захватнических войн, но мы умеем побеждать, умеем отстаивать свои интересы, сражаться во имя справедливого будущего, подчеркнул глава республики."Достижение наших целей возможно только при максимальной консолидации. Это касается не только граждан нашей страны, но и русских людей, проживающих за рубежом. Важно проводить эффективную политику, направленную на формирование национальной идентичности, на защиту русского языка, нашей истории и культуры", – отметил Аксенов.Обеспечение крепкого, надежного тыла, поддержка армии и лидера страны — это является сейчас основной задачей, убежден политик.При этом, по мнению председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова, Запад не заинтересован в существовании России, он хочет растворить наш народ, развалить страну на отдельные образования."Наши враги хотят, чтобы мы погрязли в распрях друг с другом, в том числе – на основе разных интерпретаций нашей истории. Скажем, плохими или хорошими руководителями были Романовы, Сталин, распался СССР сам или его развалили? А наши названия? У нас есть Ленинградская область, но нет Ленинграда, есть Сталинградская битва, но нет Сталинграда. Нам, нашему народу, нужна единая позиция, единое, объективное толкование всех событий прошлого", – убежден Константинов.Также он напомнил, что крымчане первыми ощутили опасность, исходящую от Запада, в Крыму задолго до 2014 года велись войны за русский язык.При этом он назвал украинцев частью русского народа, а Украину – исконно русскими землями, которые нельзя делить по линии боевого соприкосновения."Европейский путь выбрали не украинцы, а продажное меньшинство, которое создало красивую обложку. И публично оскорблять за это весь народ, хоть и заблудившийся, недопустимо. Да и идея евроинтеграции там уже обанкротилась, привела к крови, разрушению страны. Уверен, скоро украинцы осознают это и вновь постучатся в Русский мир", – убежден политик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объяснили стремление Европы затянуть украинский конфликтЯстребы против реалистов: чего ждать в июне на фоне конфликта на УкраинеРоссия тоже может снять запреты: Шойгу ответил Западу на "дальнобой"

https://crimea.ria.ru/20250604/festival-velikoe-russkoe-slovo-otkrylsya-v-krymu-1146930743.html

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сергей аксенов, владимир константинов, мнения, россия, общество